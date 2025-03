Antonio R. Vega: «Los abogados con los que el PSOE trata de asediar judicialmente al PP los estamos pagando los andaluces»

El PSOE paga con dinero público los honorarios del despacho de abogados que ha contratado para denunciar los contratos de emergencia del Gobierno del PP en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El bufete es el mismo donde está trabajando la hija ... del líder regional del partido, Juan Espadas, como ha desvelado ABC y ha confirmado el propio dirigente.

El dinero sale de la subvención que cada año reparte el Parlamento andaluz entre los diferentes grupos políticos para financiar sus gastos de funcionamiento, atendiendo a los escaños que obtienen en las urnas. Por los 30 diputados que tiene el PSOE en la Cámara autonómica, va a recibir más de 3 millones de euros este año para financiar su actividad, incluyendo, claro está, los honorarios que van a cobrar los juristas que contrataron en su despacho a la hija del jefe de la oposición. Dicho de otro modo, los abogados con los que el PSOE trata de asediar judicialmente al PP los estamos pagando todos los andaluces.

Lo ha dicho alto y claro el propio Juan Espadas: la subvención del Parlamento es «nuestra principal vía de ingreso con muchísima diferencia». Las cuotas de los afiliados y cargos públicos no dan tanto de sí como costear las tarifas de unos de los abogados más reputados de Sevilla, con mucha experiencia previa en la defensa de acusados en las grandes macrocausas de corrupción que llevan años protagonizando la crónica de tribunales en Andalucía.

El PSOE, con toda la legitimidad que le da su función como principal grupo de la oposición, hace bien en fiscalizar la labor del Gobierno de Juanma Moreno, utilizando para ello las armas políticas y jurídicas que considere necesarias. Está en su derecho de hacerlo. Por cierto, una de las cuestiones que denuncia es que la Junta contrataba a dedo a empresas sanitarias guiándose con criterios opacos. Esa misma transparencia que demanda al SAS se ha venido abajo este martes cuando ABC le preguntó a la portavoz socialista cuánto pagaba a sus abogados. Ángeles Férriz no se aplicó el mismo cuento que demandaba a su adversario. «Yo no tengo que decirles cuáles son los honorarios», contestó a quien les habla. Y punto. Pues bien, ABC no va a cejar en su empeño de averiguarlo. Se trata de dinero público y tiene la obligación de rendir cuentas. Y nuestro deber es contárselo.