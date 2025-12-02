Suscríbete a
SALUD

Antonio Sanz urge a los partidos de izquierda a pedir «perdón» por acusar a la Junta de «manipular» tras el archivo de la causa de Amama

«Dijimos que era una falsa acusación y se demuestra ahora que no vale todo para jugar a la política, especialmente usando el cáncer», señala el consejero

La Fiscalía archiva la denuncia de Amama sobre el falso borrado de las mamografías contra el SAS

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en un acto reciente
R. Aguilar

Sevilla

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha aplaudido este martes el archivo «contundente» de la Fiscalía Provincial de Sevilla de las denuncias presentadas por la Asociación Amama y el Defensor del Paciente por «supuesta manipulación ... y borrado» de las pruebas diagnósticas del cribado del cáncer de mama, y ha pedido reclamado a los grupos parlamentarios de izquierda que pidan «perdón» a los profesionales sanitarios, a los que, a su juicio, «se les acusó de delitos manipulando y mintiendo». 'ABC de Sevilla' avanzó este lunes por la noche la noticia del archivo en su web.

