Antonio Sanz urge a los partidos de izquierda a pedir «perdón» por acusar a la Junta de «manipular» tras el archivo de la causa de Amama

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha aplaudido este martes el archivo «contundente» de la Fiscalía Provincial de Sevilla de las denuncias presentadas por la Asociación Amama y el Defensor del Paciente por «supuesta manipulación ... y borrado» de las pruebas diagnósticas del cribado del cáncer de mama, y ha pedido reclamado a los grupos parlamentarios de izquierda que pidan «perdón» a los profesionales sanitarios, a los que, a su juicio, «se les acusó de delitos manipulando y mintiendo». 'ABC de Sevilla' avanzó este lunes por la noche la noticia del archivo en su web.

Noticia Relacionada La Fiscalía archiva la denuncia de Amama sobre el falso borrado de las mamografías contra el SAS Mercedes Benítez El Ministerio Público considera que no hay indicios de delito de descubrimiento o revelación de secreto y daños informáticos como denunció la asociación que preside Ángela Claverol

En una entrevista en Canal Sur Radio, el consejero ha recalcado que «lo que viene a decir claramente la Fiscalía es que nada de eso ha sucedido. Era imposible, el sistema no lo permite, existen todas las garantías de copia y mantenimiento de la información y lo que lamento es que para algunos grupos políticos valga todo para arañar cuatro votos».

Antonio Sanz ha reprochado a la oposición que «dudara» de los profesionales hablando de «negligencia criminal» o de «manipulación y borrado» de pruebas para generar «una desconfianza en el sistema». «Obsesinados por destruir al Gobierno, han querido hacer daño al sistema por electoralismo imprudente», ha afeado el consejero.

Además, en un mensaje en la red social 'X', Sanz ha señalado que «es inaceptable que Sánchez, Montero y los partidos de izquierda diesen por sentado algo tan grave como la desaparición de pruebas médicas. No todo vale en política».

Es inaceptable que Sánchez, Montero y los partidos de izquierda diesen por sentado algo tan grave como la desaparición de pruebas médicas. No todo vale en política



La Fiscalía confirma que no existe ninguna desaparición ni modificación de mamografías.



Defenderemos siempre la… pic.twitter.com/6G9kUu6e5O — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) December 2, 2025

«Luego -ha continuado-, se ha pretendido manchar diciendo que había 4.000 casos no detectados ni tratados, y luego se dijo que eran llamadas telefónicas, no casos reales. Lo que demuestra claramente [el archivo de la Fiscalía] es que no se puede jugar a hacer política con cosas tan sensibles como el cáncer».

El Gobierno andaluz ha insistido, por último, en que «dijimos que era una falsa acusación y se demuestra ahora que no vale todo para jugar a la política, especialmente usando el cáncer». Para el Ejecutivo de Juanma Moreno el escrito de la Fiscalía es «muy contundente y viene a dejar clarísimo que los historiales médicos de las pacientes se mantienen íntegros y coincidentes».

El Gobierno andaluz dice que el fallo viene a dejar clarísimo que los historiales médicos de las pacientes se mantienen íntegros y coincidentes

La Fiscalía Provincial de Sevilla ha archivado la denuncia presentada por la Asociación Amama por la «supuesta desaparición» de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) «al confirmar la integridad de los datos».

La Sección de Criminalidad Informática ha descartado la comisión de delitos de descubrimiento de secretos o daños informáticos tras una «auditoría técnica». Los «fallos» en la visualización de pruebas en ClicSalud+ se debieron «a una saturación de los servidores por exceso de demanda, sin que se produjera borrado ni alteración de los historiales clínicos», tal como sostuvo la Junta de Andalucía.

Un problema técnico

En una nota de prensa, la Fiscalía explica que la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Sevilla ha decretado el archivo de las diligencias de investigación abiertas tras las denuncias presentadas por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama Sevilla) y la Asociación El Defensor del Paciente, tal como ha adelantado 'ABC de Sevilla'. La investigación, iniciada el pasado mes de octubre, tenía por objeto esclarecer si los fallos en el acceso a pruebas diagnósticas (mamografías y ecografías) a través de la aplicación ClicSalud+ y el sistema Diraya respondían a «un borrado intencionado o a un acceso ilícito» a las bases de datos del SAS.