Antonio Sanz releva a la viceconsejera de Sanidad y ficha al vicepresidente de la Diputación de Granada

Más cambios en la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. Al cese del delegado territorial en Sevilla, Manuel Molina, a finales de la semana pasada, y a la de la consejera Rocío Hernández a comienzos de este octubre se suma ahora el de ... la viceconsejera, María Luisa del Moral Leal, que será sustituida por Nicolás Navarro Díaz, hasta ahora vicepresidente primero de la Diputación de Granada y teniente de alcalde de Motril.

La noticia, avanzada este lunes por el diario 'Ideal de Granada' confirma las intenciones manifiestas del nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y del propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, de abrir una nueva etapa en la gestión sanitaria después de la crisis de los cribados de cáncer de mama.

Jefe de Urgencias

De acuerdo a la información publicada por el citado diario granadino, Nicolás Navarro Díaz (Motril, 1980) es médico y ha ejercido de jefe de servicio de Urgencias del Hospital HLA Inmaculada de Granada.

El nuevo número 2 de Antonio Sanz en la Consejería, cuyo nombramiento será ratificado este lunes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ocupa la plaza de Del Moral, que pertenecía al equipo de formó la exconsejera Hernández Soto y que se vio sobrepasado por la polémica por los errores en la comunicación de los diagnósticos del mal oncológico en el pecho.

La cadena de ceses motivada por el mal funcionamiento de la transmisión de la información en los diagnósticos dudosos de cáncer de mama ha provocado también que abandone su puesto un jefe de servicio del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se concentran el 85 por ciento de los casos.

Antonio Sanz defendió la pasada semana, tras el relevo del delegado territorial de Sevilla y exgerente del Virgen del Rocío, que su intención de abrir una nueva etapa en la gestión sanitaria implica la renovación de los equipos directivos.

El anuncio del nombramiento del nuevo viceconsejero ha sido recibido por el PSOE de Andalucía con fuertes críticas por el desarrollo profesional del nuevo alto cargo de Sanidad en el sector privado.