Antonio Sanz reconoce a Amama que «el error en los cribados viene de una orden verbal»

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, Amama Sevilla, se ha reunido esta mañana de jueves con la ministra de Sanidad, Mónica García, pocas horas después de su intensa reunión de ayer con el consejero andaluz, Antonio Sanz. Su presidenta ... Ángela Claverol destacó que Sanz fue «muy cortés y les atendió muy educadamente», además de pedirles perdón «en varias ocasiones» por los errores en los cribados del cáncer de mama.

Las mujeres le pidieron saber el motivo real por el que se produjo ese fallo en la (no) comunicación de los resultados no concluyentes de la mamografía a las afectadas. «Él decía que el problema estaba en que fueron órdenes verbales de los jefes de servicio, o algo así. Por más que yo le insistí en dos veces, a última hora le dije: 'Me voy a ir sin saber verdaderamente qué ha pasado».

Siempre según la presidenta de Amama, Antonio Sanz «se limitó a decir que eran órdenes verbales de los jefes de servicio, que dijeron que no llamaran más porque había una empresa que iba a hacer eso. Yo le pregunté que qué empresa era, pero no sé por qué tampoco he conseguido respuesta sobre eso», lamenta Claverol.

La información que incrimina a su hija

La representante hispalense de las mujeres con cáncer de mama entró en esa reunión con el consejero con la página de la información publicada por ABC ese mismo miércoles: 'El PSOE subvenciona cursos de Amama que imparte la hija de su presidenta'. Su hija, Andra Misa Claverol, ha participado en talleres formativos en ayuntamientos socialistas como los de La Algaba y La Rinconada.

Para Ángela Claverol, es una «campaña de difamación» orquestada por el Partido Popular. «Yo empecé así la reunión, enseñándoles la noticia donde incriminan a mi hija por trabajar, y además le pregunté: ¿usted tiene hijos?».

«Entendemos que, ya que no conseguimos respuestas fuera, vamos a intentar encontrarlas dentro. Y porque utilizaban que no quisiéramos reunirnos con ellos como arma arrojadiza. Igual que dicen que somos del PSOE, o de VOX»

Reitera que «le afeé muchísimo la campaña de difamación que están llevando contra nosotras, pero según él, no tiene nada que ver. Le dije que hay límites que no se pueden traspasar».

Amama se suma ahora a las mesas de seguimiento del cribado de cáncer de mama «porque creemos que es necesario. En la primera no pudimos estar, pero nos vamos a unir a esas mesas».