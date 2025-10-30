Suscríbete a
Antonio Sanz reconoce a Amama que «el error en los cribados viene de una orden verbal»

La presidenta de la asociación, Ángela Claverol, señala que el consejero les explicó que este es el causante del fallo en la falta de comunicación de los resultados no concluyentes

Critica la campaña de «difamación» tras conocerse la noticia de que su hija imparte cursos subvencionados por el PSOE

El PP andaluz denuncia la «manipulación del PSOE» y «conexiones» con Amama

La ministra de Sanidad vincula el error en los cribados a la «privatización» del servicio público

La presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, ante los medios
La presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, ante los medios
José María Aguilera

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, Amama Sevilla, se ha reunido esta mañana de jueves con la ministra de Sanidad, Mónica García, pocas horas después de su intensa reunión de ayer con el consejero andaluz, Antonio Sanz. Su presidenta ... Ángela Claverol destacó que Sanz fue «muy cortés y les atendió muy educadamente», además de pedirles perdón «en varias ocasiones» por los errores en los cribados del cáncer de mama.

