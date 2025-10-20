Suscríbete a
ABC Premium

Antonio Sanz propone al Gobierno una reunión del Consejo Interterritorial de Salud

Pide a Mónica García abordar la situación actual de los cribados poblacionales oncológicos, así como el desarrollo de la Estrategia en Cáncer del SNS

El Sindicato Médico Andaluz pide mejoras salariales para paliar el déficit de profesionales

Antonio Sanz
Antonio Sanz ABC

ABC Andalucía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha propuesto a la ministra de Sanidad, Mónica García, la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) para abordar la situación actual de los cribados poblacionales oncológicos, ... así como el desarrollo de la Estrategia en Cáncer del SNS.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app