Antonio Sanz lamenta que la izquierda rechace un debate sobre la sanidad en el Parlamento de Andalucía

Días muy intensos para la política andaluza tras la remodelación del Gobierno llevada a cabo por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Este miércoles se producía la toma de posesión del nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, después de la crisis de los ... cribados de cáncer de mama que ha provocado la dimisión de la anterior responsable, Rocío Hernández.

El nombramiento de Sanz otorga un mayor carácter político a esta posición. En estos días ya ha configurado una dilatada agenda de reuniones con los responsables de la gestión de las distintas áreas de esta Consejería, que no ha funcionado como se esperaba, como reconoce Juanma Moreno. Además, lidera el plan de choque sanitario para atender a esas 2.000 mujeres que no recibieron la llamada para informarles de los resultados no concluyentes y la necesidad de hacer una nueva prueba que confirmara o descartara el tumor. Es una inversión de 12 millones para la contratación de 119 profesionales.

Antonio Sanz ha asegurado que «ya» se están incorporando nuevos sanitarios para reforzar los programas de cribado del cñancer de mama, y ha unido los de colon y cuello de útero. En total, el Gobierno de Juanma Moreno confía en poder sumar al sistema público a 705 nuevos profesionales, para lo que prevé una inversión de más de 100 millones de euros. A la contratación añade además incentivos para los que ya forman parte de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La inversión en salud supondrá más de un tercio del presupuesto andaluz del próximo año.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, Antonio Sanz se ha referido a una de las polémicas de ayer que quedó un tanto desapercibida por la intensidad y la importancia del resto de acontecimientos. El bloque de izquierdas que tiene representación en el Parlamento (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) ha rechazado el debate sobre la sanidad en la Cámara que vienen dos años reclamando y que se solicitó de nuevo hace un par de semanas.

Por ello, ha lamentado que votaran en contra de un debate monográfico sobre la sanidad, que es «lo primero que he hecho como consejero: solicitar un debate general en el Parlamento». «Me sorprende que la oposición lo haya rechazado. ¿Qué interés tiene, desgastar al Gobierno o resolver los problemas de la sanidad? La oposición no quiere hablar del futuro de la sanidad, no quiere hablar de la defensa del sistema público sanitario», ha concluido. Y es que la oposición no quería a Sanz enfrente, sino a Juanma Moreno. El Gobierno, ha enfatizado, «está volcado en el sistema y no en la confrontación».

En esta línea, el consejero de Sanidad ha prometido que «no me canso de dialogar» con todas las partes implicadas, en este caso, del sistema sanitario. Para ello, ha anunciado una agenda «total y completa» que arranca este próximo fin de semana a fin de reunirse con colegios profesionales, sindicatos y asociaciones tras unos días de reuniones internas con gerentes y delegados territoriales.

En cuanto a las mujeres a las que se está llamando del programa de detección precoz del cáncer de mama (la Junta reconoció en una primer momento que eran 2.000 las afectadas por los retrasos en la ejecución de pruebas diagnósticas complementarias tras una primera mamografía con resultados «no concluyentes»), el consejero de Sanidad ha sostenido que «ahora estamos llamando a aquellas que o bien se acercan a cumplir el plazo o bien requieren de unas pruebas porque las primeras no fueron concluyentes«.

Por último, Sanz realiza un llamamiento a los pacientes y usuarios de la sanidad pública, a los que traslada un «mensaje de confianza» en los cribados. Insiste en que «la evolución de los próximos años requiere una atención sanitaria muy especializada, que apueste por la humanización y por una respuesta rápida y ágil, y a la que se incorporen las nuevas tecnologías«.