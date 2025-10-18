Suscríbete a
Antonio Sanz inaugura un laboratorio en el Hospital Valme en su primer acto como consejero de Salud

Se trata del nuevo laboratorio de Análisis Clínicos

El consejero Antonio Sanz durante la inauguración
S.A.

Antonio Sanz ha inaugurado este sábado, en su primer acto como consejero de Salud, el nuevo laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario de Valme de Sevilla.

De esta forma, según ha explicado Sanz durante la visita a las instalaciones, «se trata de ... la culminación de un proyecto, desarrollado durante los dos últimos años, que ha incluido tanto la reordenación del espacio como la dotación de tecnología más avanzada con importantes ventajas asistenciales«.

