Suscríbete a
ABC Premium

Antonio Sanz: «La foto de Montero y Zapatero es el retorno al peor pasado y a la traición a Andalucía»

El consejero de Presidencia recuerda que el expresidente «fue el autor del peor sistema de financiación» tras su pacto con los independentistas

Zapatero: «Si el PP tiene opciones de gobernar, anda que no hará viajes a Waterloo»

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Antonio Sanz, en la SailGP, en Cadiz
Antonio Sanz, en la SailGP, en Cadiz nacho frade
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

María Jesús Montero y José Luis Rodríguez Zapatero estrenaban el pasado sábado un peculiar formato audiovisual en el que, más allá de un mitin, ambos conversaban ante un público de fieles militantes que aplaudían sin cesar las ocurrencias de los dos dirigentes socialistas. En ... este espacio audiovisual, 'Con acento', la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata a las elecciones andaluzas, hablará con distintas personalidades de la sociedad andaluza, aunque el primer invitado fue el leonés expresidente del Gobierno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app