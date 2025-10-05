Antonio Sanz: «La foto de Montero y Zapatero es el retorno al peor pasado y a la traición a Andalucía»

María Jesús Montero y José Luis Rodríguez Zapatero estrenaban el pasado sábado un peculiar formato audiovisual en el que, más allá de un mitin, ambos conversaban ante un público de fieles militantes que aplaudían sin cesar las ocurrencias de los dos dirigentes socialistas. En ... este espacio audiovisual, 'Con acento', la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata a las elecciones andaluzas, hablará con distintas personalidades de la sociedad andaluza, aunque el primer invitado fue el leonés expresidente del Gobierno.

Esa imagen ha chirriado a los componentes del actual Ejecutivo regional, que alucinan con la escena, una fotografía «que representa el retorno al peor pasado» y «la traición a Andalucía«, como señala el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz.

El político popular lamenta tener tan cerca a Montero y Zapatero, que «se han echado a los brazos del independentismo y perjudican» a la comunidad andaluza. Sanz no quiso profundizar sobre esta conversación de casi dos horas de duración donde elogiaron la transformación de Andalucía y su relevancia en el país durante la época socialista, pero sí quiso tener al menos una calificación para cada uno de ellos.

«Zapatero arruinó a España, se entregó al independentismo y fue el autor del peor sistema de financiación», recuerda. Desde entonces, todos los gobiernos andaluces, incluido el de Susana Díaz con Montero como consejera de Hacienda, han pedido un cambio en el modelo de financiación que priva a los andaluces de 1.500 millones cada año.

A Montero le acusó de ser la culpable de «desmantelar los servicios públicos en Andalucía», especialmente en la Sanidad pública. «Aplicó los mayores recortes en la Sanidad pública: un recorte de 1.500 millones de euros y echó a 7.700 profesionales sanitarios que fueron expulsados del sistema durante su época». La foto de Montero y Zapatero es la «foto de la traición a Andalucía, porque ambos se echan a los brazos del independentismo y perjudican a Andalucía. Una foto de película que se podría llamar retorno al peor pasado».

En declaraciones a los medios con motivo de su asistencia este domingo al Gran Premio de España de la Sail GP de vela, Antonio Sanz apuntó que «si eso es lo que ofrecen a Andalucía, no podemos dar un paso atrás. Confío en que en Andalucía no se vuelva al peor pasado».

«Si lo que tienen que ofrecer a Andalucía es la foto del peor pasado, confío en que Andalucía no dé un paso atrás. Si Montero no tiene a otra persona mejor que venga a apoyarle que José Luis Rodríguez Zapatero...».

