Antonio Sanz le exige a la ministra la retirada del Estatuto Marco que crea «conflicto e inseguridad»

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha exigido ayer al Gobierno de España «la retirada inmediata del borrador del Estatuto Marco» que plantea el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, «por ser inviable, generar división ... y poner en riesgo el funcionamiento ordinario del sistema sanitario en lo que es, sin duda, el mayor conflicto sanitario en años».

Noticia Relacionada Más de 2.100 plazas para cubrir las jubilaciones de sanitarios en Andalucía Rafael Aguilar La Junta aprueba la contratación de 10.300 profesionales para reforzar la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS)

En un comunicado difundido coincidiendo con las huelgas de médicos y el resto de profesionales sanitarios convocadas esta semana, Antonio Sanz, manifestó que el borrador del Ministerio de Sanidad «solo ha originado conflicto e inseguridad», y lamentó que «después de generar frustración entre los profesionales, el Gobierno trate ahora de trasladar el problema a las comunidades».

«Nace sin diálogo real ni consenso y se ha elaborado de espaldas a las comunidades autónomas» Antonio Sanz Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias

En este sentido, subrayó la «falta de garantías de un documento improvisado, ideologizado y deficiente que ni siquiera cuenta con financiación», y ha apuntado que el Estatuto Marco «nace sin diálogo real ni consenso y se ha elaborado de espaldas a las comunidades autónomas, a las organizaciones médicas, sindicales y a los gestores».

«Rechazo unánime»

Para el titular andaluz de Sanidad, «es incomprensible esta forma de proceder de la ministra Mónica García, que ha logrado un rechazo unánime ante un borrador que no incorpora memoria técnica, ni memoria jurídica, ni memoria económica», así como «que anuncia cambios estructurales sin delimitar su alcance, su aplicación ni su impacto presupuestario».

El Sindicato Médico ha convocado a los profesionales a que se manifiesten mañana en diversos emplazamientos, entre ellos la explanada principal del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde la cita es a las 11.30 horas.