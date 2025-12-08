Suscríbete a
ANTE LA HUELGA DE MÉDICOS

Antonio Sanz le exige a la ministra la retirada del Estatuto Marco que crea «conflicto e inseguridad»

El consejero critica que el documento «se ha elaborado de espaldas a las comunidades autónomas, a las organizaciones médicas, sindicales y a los gestores»

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz Archivo
R. A.

Sevilla

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha exigido ayer al Gobierno de España «la retirada inmediata del borrador del Estatuto Marco» que plantea el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, «por ser inviable, generar división ... y poner en riesgo el funcionamiento ordinario del sistema sanitario en lo que es, sin duda, el mayor conflicto sanitario en años».

