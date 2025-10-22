Suscríbete a
ABC Premium

Antonio Sanz afronta su primer debate en solitario con la crisis de los cribados como telón de fondo

Se espera que ofrezca más datos en un debate en el que la oposición sacará cuestiones que ha convertido en su principal ariete contra el Gobierno

Antonio Sanz en el Parlamento
Antonio Sanz en el Parlamento ABC
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Antonio Sanz debuta este miércoles como consejero de Sanidad en el pleno del Parlamento de Andalucía con un debate monográfico sobre la situación sanitaria en la comunidad con los fallos de los cribados del cáncer de mama, el principal quebradero de cabeza del gobierno ... de Juanma Moreno, como telón de fondo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app