Antonio Sanz, el eficaz apagafuegos de Juanma Moreno para sofocar la crisis de la sanidad andaluza

El presidente recurre al consejero gaditano como solución de emergencia para solucionar los cribados fallidos de cáncer de mama

Juanma Moreno anuncia que Antonio Sanz será el nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía

Juanma Moreno mantiene a Antonio Sanz en Sanidad y le imprime un sesgo más político a su Gobierno

Antonio Sanz, en su comparecencia ante la prensa este miércoles tras ser nombrado nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía
Antonio R. Vega

Juanma Moreno lo tenía claro. Y las personas de su confianza a las que había consultado en los días previos, mientras rumiaba la segunda remodelación de su gobierno, reafirmaron al presidente andaluz en su decisión: si había alguien indicado para limitar daños y corregir ... los errores detectados en los cribados del cáncer de mama, ése era Antonio Sanz Cabello (Jerez de la Frontera, Cádiz, 57 años). Nadie mejor que su consejero de la Presidencia para combatir el incendio desatado en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que amenaza con extenderse a las plantas nobles del hasta ahora tranquilo gobierno de mayoría absoluta del PP cuando restan ocho meses para las próximas elecciones.

