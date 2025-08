Antonio Sanz: «Dada la situación de estabilidad, no hay nada que lleve a adelantar elecciones en Andalucía»

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación administrativa, Antonio Sanz, ha considerado que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, es un «atractivo electoral» para la «izquierda moderada que hoy da la espalda« al jefe del Ejecutivo español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta del Gobierno y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero.

En una entrevista con Europa Press, ha indicado que el PP-A, en unas elecciones autonómicas, va, «lógicamente, a por todas y a todos los espacios, para tener una mayoría suficiente». «Nosotros no renunciamos a ningún espacio», según Sanz, quien ha recalcado que Juanma Moreno, «por su talante moderado y dialogante y por su sentido constructivo, siempre, y alejado de la bronca y del conflicto, es un atractivo electoral para una izquierda moderada que se ha quedado huérfana y que se siente avergonzada por los despropósitos, desmanes y la corrupción de Sánchez».

Sobre la fecha de las elecciones andaluzas, que tocan en junio de 2026, ha manifestado que, dada la situación de «estabilidad» política, «en principio, no hay nada que lleve a que haya que adelantarlas y el objetivo que ha planteado el presidente de la Junta claramente es agotar la legislatura«. No obstante, Moreno ha dicho algo que es »razonable«, según Sanz, que si Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales y fueran »muy cercanas« a junio, se podría producir la coincidencia electoral para que los andaluces no tuvieran que ir »dos veces a las urnas en un espacio corto de tiempo«.

«En ese sentido, va a depender de si Sánchez mueve ficha o no mueve ficha», según Sanz, convencido de que la «ciencia política y la lógica son incompatibles» con el presidente del Gobierno. «A lo mejor la fecha de las elecciones la marcan los tribunales y los casos de corrupción del PSOE, pero no la lógica política«, ha apuntado.

Sanz ha defendido la «estabilidad política» y la «seguridad» que aporta el Gobierno Juanma Moreno a Andalucía y, por ello, ha confiado en que los andaluces vuelvan a depositar su confianza mayoritaria en el PP-A en las próximas elecciones autonómicas. Se ha mostrado seguro de que los ciudadanos por lo que «apuestan es por el modelo de Juanma Moreno, por la vía andaluza de la moderación, el diálogo y las reformas para mejorar la vida de la gente« y están »cansados de la bronca, el conflicto, y la corrupción« que llega del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Juanma Moreno es un líder que genera un gran atractivo para esa izquierda moderada que hoy da la espalda y se siente avergonzada por los despropósitos de Sánchez, que hoy lidera un Gobierno de los más corruptos de la historia de España», ha sentenciado Antonio Sanz. «A Andalucía le va muy bien con Juanma Moreno», ha sentenciado Sanz, quien se ha referido a las cifras «récords» en creación de empleo y de empresas, en inversión extranjera y en inversión en el exterior, en número de autónomos, en crecimiento industrial, en materia de transformación digital o en reducción de burocracia.

«Andalucía está avanzando más que nunca y estamos logrando récords históricos que jamás hubiéramos imaginado, y nos hemos situado entre las tres primeras comunidades autónomas de España desde el punto de vista económico», ha añadido el consejero, para quien todo ello es fruto de la «estabilidad» política e institucional que garantiza el Gobierno andaluz de mayoría absoluta del PP.

La candidata María Jesús Montero

Sobre la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, se ha mostrado convencido de que «no va a ser presidenta» de Andalucía, porque «no solo tiene historia presente como miembro del Gobierno central más traidor a Andalucía y más dañino», sino también como consejera en los gobiernos del PSOE andaluz del caso de los ERE y de los «mayores recortes» en la sanidad pública.

Ha añadido además que nadie entiende como, siendo la número dos del PSOE, «no supiera» que los que fueron números 3 como secretarios de Organización, primero José Luis Ábalos y luego Santos Cerdán, eran presuntos «corruptos». Se ha mostrado convencido de que María Jesús Montero es «de sobra conocida» por los andaluces, no sólo por su «defensa a ultranza» de Pedro Sánchez y «su traición a Andalucía», sino también por estar en los gobiernos del PSOE-A del caso de los ERE y del «mayor desastre en la gestión de la sanidad pública andaluza», precisamente cuando ella era consejera de Salud.

Para Antonio Sanz, Pedro Sánchez y María Jesús Montero «han perdido la calle« y ya no »movilizan« a la izquierda. »Hoy avergüenzan a la izquierda y, especialmente, a las mujeres del PSOE«, ha indicado Sanz, en referencia a los »escándalos de prostitución« en el marco del 'caso Koldo'.