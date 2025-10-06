Antonio Sanz critica la pinza de Vox: «La mayoría de las veces terminan votando con el PSOE»

El Gobierno andaluz lamenta que en la estrategia de polarizar a la sociedad, el PSOE y Vox, que se descalifican continuamente, en realidad se están retroalimentando en una táctica delimitada y consciente. El Partido Popular destaca que a las dos formaciones, desde sus posiciones ... extremas, les interesa esta situación de supuesto enfrentamiento en perjuicio de la moderación que ofrece el Ejecutivo de Juanma Moreno.

Es la conocida pinza, en la que las dos puntas presionan al centro. Y como apunta el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, al final Vox «la mayoría de las veces termina votando con el PSOE».

Por ello, el político popular ha apelado este lunes al «voto útil» al PP ante el empuje del partido que dirige Santiago Abascal, al que distintas encuestas dan un importante incremento de votos en las elecciones generales.

Sanz se ha pronunciado así durante su participación, en Sevilla, en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol.

Antonio Sanz ha querido dejar claro en estos momentos solamente hay una vía para el cambio en el Gobierno de España y que Pedro Sánchez pase a la oposición, que es «votar al PP».

En cuanto a Vox, ha señalado que, como ya está viendo en otras comunidades autónomas en las que alcanzaron un pacto con el PP, al final, «se quitan de en medio, no apoyan los presupuestos y la mayoría de las veces terminan votando con el PSOE«.

«A las pruebas me remito de lo que ocurre en los parlamentos de otras comunidades», ha señalado Sanz, quien ha insistido en que Vox, «habitualmente coincide en la estrategia con el PSOE«.

«Por tanto, no vaya a ser que la tendencia de algunos de buscar el extremo lo que consolide sea Sánchez en el Gobierno«, ha indicado el consejero andaluz, quien ha recalcado que si se quiere de verdad un cambio de gobierno que ofrezca un ejecutivo »estable y seguro« la opción es votar al PP, y un claro »ejemplo« de ello es Andalucía.

«Si se quiere probar la inseguridad y la inestabilidad, habrá otras opciones«, ha señalado Sanz, para quien »no aprobar el presupuesto, no dar la cara, quitándose del medio de los gobiernos, y votando luego con el PSOE, es una prueba de un camino que puede llevar a la inseguridad, a la inestabilidad y, por tanto, no al mejor camino ni para España ni para Andalucía«, en referencia a Vox.

«El único camino seguro es votar al Partido Popular», ha manifestado el consejero andaluz, quien ha insistido en apelar al «voto útil» al PP para evitar trasladar a todas las instituciones o a las comunidades autónomas «el caos de país que tenemos», con un Gobierno de la nación que «no gana ninguna votación en el Congreso».

Una moción de censura contra Sánchez

A la pregunta de si el PP debería plantearse presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, Antonio Sanz ha reflexionado «qué gana este país con eso» si el «independentismo está encantado con Sánchez».

«Una moción de censura se hace para que salgan las cuentas, si no es hacer perder el tiempo a la gente«, ha dicho Sanz, para quien la mejor manera de ganar el tiempo es mediante la convocatoria de elecciones y yendo a un cambio político y un cambio de gobierno, «que es una urgencia».

Ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez es el «más dañino» para Andalucía de toda la historia y ha denunciado que la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha «perdido la camiseta de Andalucía y se ha puesto la camiseta de Sánchez».

En su opinión, Montero no es una candidata del PSOE-A «defendiendo esta tierra», sino «una ministra traicionando a Andalucía todos los días, firmando acuerdos con el independentismo que son una vergüenza«. »Defender a Sánchez es incompatible con defender a Andalucía«, ha dicho Sanz.