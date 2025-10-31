Antonio Sanz le afea a la ministra de Sanidad que «amenace a Andalucía» y tape «el espectáculo del PSOE» con sus cribados de cáncer

Iba Antonio Sanz a dar cuenta en la comisión de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que es el nombre de la nueva consejería de la que se ha hecho cargo desde que estalló la crisis de los cribados del cáncer de mama, a explicarles ... a los portavoces de los grupos con representación en el Parlamento de Andalucía las claves del presupuesto de su 'macrodepartamento' para 2026, y en torno a lo que giró el debate más ruidoso fue justamente a la fallida comunicación de los resultados de las mamografías dudosas a unas 2.700 mujeres, la mayoría de ellas tratadas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

«Nosotros vamos a seguir trabajando con humildad y diálogo aunque la ministra [de Sanidad, Mónica García] venga a Andalucía a amenazarnos con acciones legales por los cribados cuando no dice nada de los espectáculos que el PSOE tiene en este asunto», se ha defendido Sanz de las duras críticas que todos los grupos de la oposición le han formulado por enésima vez a cuenta de la forma en la que el PP ha tratado de resolver un grave problema que ha puesto patas arriba el sistema sanitario público y ha provocado un terremoto político que se ha llevado por delante a una consejera, Rocío Hernández.

Su sucesor, el hombre de confianza del presidente Juanma Moreno llamado a reconducir la situación, se ha mostrado más que molesto por el hecho de Adelante Andalucía, Por Andalucía, el PSOE y Vox hayan vuelto a agitar las aguas de la polémica en la comisión que él inició glosando el aumento del presupuesto en Sanidad para 2026 -asciende a 16.265 millones de euros, un tercio del total del desembolso global de la Junta en todos sus departamentos para el próximo ejercicio- y avanzando las claves del Plan de Alta Frecuentación por la gripe, que ya está activo y que se mantendrá hasta el 15 de marzo de 2026.

«Nosotros hemos pedido disculpas, mientras que la ministra viene aquí a meterse en asuntos que no son su competencia» Mónica García Ministra de Sanidad

«Nosotros hemos pedido disculpas, hemos sido muy autocríticos y hemos tardado solo seis días en activar un plan de acción para poner remedio, con el compromiso de que el 30 de noviembre estén todas las pruebas terminadas, mientras que el PSOE sólo nos critica», ha lamentado el consejero de Sanidad. A renglón seguido, le ha recordado a la ministra Mónica García -que este jueves se desplazó a Sevilla para reunirse con Amama, la asociación de la que partió la queja por la gestión del programa de detección precoz del mal oncológico en el pecho en Castilla-La Mancha, que gobierna el PSOE.

«En ese caso no hablan ustedes de privatización cuando se acude a conciertos», ha asegurado el consejero, que ha citado también «el parón» en los cribados en Asturias con un gobierno socialista al frente. Antonio Sanz ha citado también las «demoras» en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Melilla, que depende de un modo directo del Gobierno central.

«Y sin embargo, hemos visto que viene la ministra de Sanidad a hacer campaña, a meterse en asuntos que no son de su competencia», ha concluido el consejero.