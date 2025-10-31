Suscríbete a
ABC Premium

SALUD

Antonio Sanz le afea a la ministra de Sanidad que «amenace a Andalucía» y tape «el espectáculo del PSOE» con sus cribados de cáncer

El consejero le recuerda a Mónica García los problemas del programa oncológico en Asturias, La Mancha y Melilla

La ministra de Sanidad vincula el error en los cribados a la «privatización» del servicio público

Antonio Sanz, a comienzos de esta semana en el Hospital Muñoz Cariñanos
Antonio Sanz, a comienzos de esta semana en el Hospital Muñoz Cariñanos MANUEL OLMEDO
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iba Antonio Sanz a dar cuenta en la comisión de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que es el nombre de la nueva consejería de la que se ha hecho cargo desde que estalló la crisis de los cribados del cáncer de mama, a explicarles ... a los portavoces de los grupos con representación en el Parlamento de Andalucía las claves del presupuesto de su 'macrodepartamento' para 2026, y en torno a lo que giró el debate más ruidoso fue justamente a la fallida comunicación de los resultados de las mamografías dudosas a unas 2.700 mujeres, la mayoría de ellas tratadas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app