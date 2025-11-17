Suscríbete a
Antonio Pérez-Martínez, oncólogo infantil: «Los andaluces somos trabajadores, innovadores, y tenemos esas habilidades sociales que muchas veces faltan»

El doctor, nacido en Granada, es director de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil, en el Hospital La Paz de Madrid

El milagro de Lucía tiene acento andaluz y ojos gaditanos

El doctor Antonio Pérez-Martínez, oncólogo infantil
José María Aguilera

El doctor Antonio Pérez-Martínez es jefe del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Universitario de La Paz (Madrid) y director de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil. Pero, sobre todo, es la esperanza de tantos niños y niñas que ... necesitan de su apoyo para vencer a la leucemia cuando ya no queda más, cuando no existe ninguna alternativa. Granadino de nacimiento, ha logrado a través de la investigación y la medicina aplicada el milagro «científico» de Lucía, junto a otros amigos a los que la vida ofrece una segunda oportunidad.

