Antonio Maíllo se emociona al desvelar los motivos de su paso al frente en Andalucía: «La salud y una profunda gratitud»

Antonio Maíllo será el candidato a las elecciones autonómicas de 'Por Andalucía', la coalición que aglutina a IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, y que ocupa ese espacio a la izquierda del PSOE. El filólogo cordobés ya se presentó a estos mismos comicios ... en 2015 pero tuvo que dejar la primera línea de batalla por un grave problema de salud.

Al ser cuestionado por los motivos de su regreso, Maíllo se ha emocionado e incluso ha tenido que parar la rueda de prensa. «La salud, es una cosa tan sencilla como esa», reconocía con las lágrimas saltadas. «El sentirme fuerte ha sido lo que me ha determinado para dar el paso. Y un profundo sentimiento de gratitud».

Destacaba que es «producto de una buena sanidad pública que me sana y que por tanto permite vivir y eso también adquiere unas coordenadas vitales de compromiso. Lo que me motiva y lo que me pudiera haber limitado ha sido una cosa tan evidente como la salud. Afortunadamente me encuentro muy bien y creo que eso también me da fuerza y euforia».

Maíllo reta a Montero

«Quiero transmitir mi alegría. Yo estoy muy contento con que me hayan propuesto y piensen que soy la persona más adecuada para encabezar la lista y sea candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Me hace que me sienta convencido de que es el momento de hacerlo», aseguraba Antonio Maíllo en su primera comparecencia ante los medios de comunicación tras su elección.

«Toca estar aquí, toca estar en Andalucía. Había cierto conformismo y resignación y hay razones más que suficientes para construir la esperanza».

«Se abre la batalla en Andalucía y desde luego lo que se decide aquí va a tener repercusiones en el resto del país. Es indudable y eso hay gente que no lo entiende, pero es que Andalucía es primera línea definitoria, no solo del modelo para Andalucía, sino también para el modelo para el resto de de España. Quizá ahora con esta con este paso creo que lo van a entender mejor. Es un un orgullo».

En caso de lograr el éxito electoral, 'Por Andalucía' tendría que gobernar junto a María Jesús Montero, que desde Madrid defiende el actual modelo de financiación autonómica que tanto perjudica a los intereses de la Comunidad. ¿Qué le pediría Maíllo a la actual ministra de Hacienda?

«Yo me remito al acuerdo del Parlamento de Andalucía solemnemente aprobado por todos los grupos excepto Ciudadanos. Participó el actual presidente de la Junta de Andalucía (Juanma Moreno), la actual vicepresidenta del Gobierno de España (María Jesús Montero) y yo mismo como representante de Izquierda Unida. Es la base sobre la que nosotros plantearíamos un acuerdo de modelo de financiación para Andalucía». Ese documento pedía un mínimo de 4.000 millones de euros anuales más para Andalucía y el incremento del 50% al 70% de la cesión de la recaudación del IVA, entre otras cuestiones.