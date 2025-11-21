Suscríbete a
ABC Premium
Directo
El Rey hace entrega del Toisón de Oro en el Palacio Real
Última hora
El PP fuerza la salida del presidente y su mano derecha de la Diputación de Almería

Antonio Maíllo se emociona al desvelar los motivos de su paso al frente en Andalucía: «La salud y una profunda gratitud»

El coordinador federal de IU, candidato de 'Por Andalucía' a las elecciones, asegura que insistirá a María Jesús Montero en un nuevo modelo de financiación autonómica similar al que firmaron todos en 2018

Antonio Maíllo será el candidato de 'Por Andalucía' a las elecciones autonómicas de 2026

Sigue en directo la entrega del Toisón de Oro hoy

Antonio Maíllo, coordinador federal de IU
Antonio Maíllo, coordinador federal de IU e. p.
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Antonio Maíllo será el candidato a las elecciones autonómicas de 'Por Andalucía', la coalición que aglutina a IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, y que ocupa ese espacio a la izquierda del PSOE. El filólogo cordobés ya se presentó a estos mismos comicios ... en 2015 pero tuvo que dejar la primera línea de batalla por un grave problema de salud.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app