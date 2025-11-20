Suscríbete a
El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

Antonio Maíllo será el candidato de 'Por Andalucía' a las elecciones autonómicas de 2026

El máximo responsable nacional de Izquierda Unida cuenta con el apoyo tanto de Sumar como de su propia organización

Maíllo no descarta postularse a las generales porque la candidatura de Díaz «aún» no está cerrada

IU apela a Podemos para acelerar una candidatura unitaria de izquierdas para las generales

En un movimiento inusual, ante el serio riesgo de resquebrajarse aún más, la misma coalición que a nivel nacional lidera Yolanda Díaz se encomienda a su figura más carismática en Andalucía para lograr aglutinar la mayoría del voto de la izquierda alternativa al PSOE. ... Esa referencia es sin duda Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y quien ya se presentara a estos mismos comicios en 2015 bajo la marca de IU.

