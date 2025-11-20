Antonio Maíllo será el candidato de 'Por Andalucía' a las elecciones autonómicas de 2026

En un movimiento inusual, ante el serio riesgo de resquebrajarse aún más, la misma coalición que a nivel nacional lidera Yolanda Díaz se encomienda a su figura más carismática en Andalucía para lograr aglutinar la mayoría del voto de la izquierda alternativa al PSOE. ... Esa referencia es sin duda Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y quien ya se presentara a estos mismos comicios en 2015 bajo la marca de IU.

Los tres partidos de la unión 'Por Andalucía', que ya habían presentado sus propios aspirantes, han decidido unir fuerzas y proponer a este cordobés de Lucena como candidato de la coalición 'Por Andalucía' a las elecciones autonómicas de 2026. Los apoyan IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz. De momento, Podemos no se ha definido ni se ha decidido, ilustrando una fractura evidente en el bloque a la izquierda del PSOE.

Según ha podido saber Europa Press, Maíllo ha sido propuesto como el candidato de consenso en una mesa de partidos y su designación se anunciará formalmente durante un contacto con los medios que tendrá este viernes en Sevilla, junto con dirigentes de los partidos que integran la confluencia.

El máximo responsable federal de IU, que se postuló hace dos días para unos hipotéticos comicios generales, ha aceptado el ofrecimiento de ser cabeza electoral de esta confluencia a petición de los candidatos proclamados por cada una de estas tres formaciones: Ernesto Alba (IU), Esperanza Gómez (Sumar) y José Antonio Jiménez (Iniciativa del Pueblo Andaluz).

«Yo no di el salto a la política de nuevo para ser candidato de nada, no era mi objetivo. Pero la vida te lleva a donde primero no pensabas estar... No hay que descartar nada«, dijo hace dos días. Pues será candidato a la Junta de Andalucía.

El gran reto que afronta Maíllo es el de lograr la unión en una izquierda que irá dividida en tres fragmentos salvo que el de Lucena obre un milagro. Adelante Andalucía ha tomado su propio camino, con un marcado carácter regionalista y sin deseos de contar con influencias desde la política nacional. Y Podemos quiere dejar fuera de los escenarios a Sumar y a Yolanda Díaz, obligando a IU a posicionarse. En Extremadura, han conseguido que los herederos del Partido Comunista se alíen para comparecer juntos con 'Unidos por Extremadura'. Pero en Castilla y León y Andalucía es complicado que se opte por esta vía.

Maíllo ya se presentó en 2015

Con este movimiento sorpresivo, Maíllo, filólogo y profesor de Secundaria, vuelve a ser candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía como ya ocurrió en las elecciones de 2015. Esta designación no afectará a sus responsabilidades orgánicas en IU, dado que seguirá como coordinador federal. Cordobés de nacimiento, fue diputado por Sevilla y se retiró durante una larga temporada de la escena política debido a un cáncer. Precisamente, en 2015 fue ingresado de urgencia por una hemorragia digestiva y sometido a una intervención quirúrgica.

Aparte, la candidatura 'Por Andalucía' recurre a uno de los referentes de la izquierda alternativa para esta contienda electoral, donde se marcan ser clave para desalojar al PP del Gobierno autonómico y movilizar al electorado progresista.

Esta semana Maíllo reivindicó que 'Por Andalucía' es la candidatura que tiene el «patrimonio» de la unidad de la izquierda y que así lo percibirá el electorado progresista, haga lo que haga Podemos a nivel autonómico, que aún no ha despejado si reeditará su presencia en esta confluencia o irá a los comicios por separado.

Califica de «vergüenza» la condena al fiscal general del Estado

Precisamente, este jueves ha sido protagonista pues ha tildado de «vergüenza» la condena contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha denunciado que esta resolución del Tribunal Supremo (TS) revela que hay instituciones «capturadas por la derecha» para dar «impunidad a los suyos».

Así lo ha manifestado a través de un mensaje en la red social 'X' ante el fallo del alto tribunal que condena a dos años de inhabilitación y multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador.

«¿Alguien duda de qué va esto? 50 años después de la muerte de Franco, sigue habiendo tarea de limpieza democrática. Vergüenza«, ha apostillado Maíllo.