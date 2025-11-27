Antonio Banderas (65 años), actor de Hollywood: «El ajo blanco con cabello de ángel es maravilloso»

Durante la reciente Gala Michelin celebrada en Málaga, Antonio Banderas compartió con los medios sus gustos culinarios, destacando platos emblemáticos de la gastronomía andaluza como el ajo blanco con cabello de ángel, el salmorejo, el pescado frito y la gamba blanca. El actor ... de 65 años demostró su amor por los sabores de su tierra natal en una charla cercana.

Aceite de oliva y salmorejo, imprescindibles en su cocina

Cuando se le preguntó por el ingrediente andaluz que no puede faltar en su cocina, Banderas no dudó: el aceite de oliva. Con su característico humor, el actor afirmó: «No puede faltar el aceite, tío».

Sobre la eterna rivalidad entre salmorejo y gazpacho, el intérprete confesó ser más de salmorejo, aunque reconoció disfrutar de otros clásicos andaluces. Entre pescadito frito o espeto, prefiere el pescadito frito. Entre el jamón ibérico bueno o la gamba blanca, prefiere este segundo manjar.

Antonio Banderas no dudó en elegir el flamenquín como su favorito frente al serranito.

Pero el momento más revelador de la entrevista llegó cuando le preguntaron qué plato andaluz le hacía «perder los papeles». La respuesta del actor sorprendió a muchos: ajo blanco con cabello de ángel, acompañado de un toque de uva. «Maravilloso», enfatizó Banderas, destacando la mezcla de sabores dulces y salados que caracteriza a este plato típico de Córdoba.

El gazpachuelo, su otra debilidad

Curiosamente, al preguntarle a qué sabría un bocado que representase a Andalucía, Banderas respondió con espontaneidad: «Uy, un gazpachuelo bien hecho».

Con esta respuesta, el actor resume su pasión por la gastronomía local: sencilla, auténtica y llena de tradición, reflejando los sabores de su tierra natal en cada plato.

Antonio Banderas no solo es un icono del cine internacional, sino también un embajador de la cultura y la gastronomía andaluza. Desde su afición por el aceite de oliva virgen extra hasta su amor por platos como el salmorejo, ajo blanco y pescadito frito, el actor demuestra que, incluso tras décadas en Hollywood, mantiene un profundo vínculo con su Málaga natal. Se hace especialmente notable en sus restaurantes.