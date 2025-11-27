Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Anticorrupción y las acusaciones populares solicitan prisión provisional sin fianza para Ábalos

Antonio Banderas (65 años), actor de Hollywood: «El ajo blanco con cabello de ángel es maravilloso»

El malagueño revela en la Gala Michelin sus platos andaluces favoritos y su pasión por la gastronomía local

Andalucía brilla al conseguir cinco nuevas Estrellas Michelín 2026 y Ochando estrena a la provincia de Sevilla

Sigue en directo la vista de Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo, con su posible entrada en prisión hoy

Antonio Banderas en la Gala Milchelin celebrada en Málaga
Antonio Banderas en la Gala Milchelin celebrada en Málaga ViveAndalucia
Carolina Álvarez Álvarez

Carolina Álvarez Álvarez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Durante la reciente Gala Michelin celebrada en Málaga, Antonio Banderas compartió con los medios sus gustos culinarios, destacando platos emblemáticos de la gastronomía andaluza como el ajo blanco con cabello de ángel, el salmorejo, el pescado frito y la gamba blanca. El actor ... de 65 años demostró su amor por los sabores de su tierra natal en una charla cercana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app