Suscríbete a
ABC Premium

ANDALUCÍA

Una andaluza alucina en Osaka: «Estoy viendo Andalucía Directo en un bar de Japón»

Lo más curioso es que el bar no era de un español, sino de un japonés de Osaka que habla español y que ha estado en España 28 veces

Un japonés que vive en España compara Sevilla con esta ciudad de Japón: ¿se parecen?

Carlos Mazón, en directo: comparecencia del presidente en funciones de la Comunidad Valenciana y última hora desde Valencia hoy

Carla, la joven española que se encontró este curioso bar en Osaka
Carla, la joven española que se encontró este curioso bar en Osaka TikTok
A.T.

A.T.

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay cosas que solo te pueden pasar viajando. Estás tan tranquilo paseando por una ciudad al otro lado del mundo y, de repente, algo te devuelve de golpe a tu tierra. Eso le ha pasado a Carla, una joven andaluza que se encuentra en Osaka ( ... Japón) y que ha subido a TikTok (@carlamarting) un vídeo que acumula miles de me gusta y visualizaciones . Y es que en mitad de la ciudad japonesa, Carla ha encontrado un bar donde estaban poniendo Andalucía Directo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app