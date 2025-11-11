Una andaluza alucina en Osaka: «Estoy viendo Andalucía Directo en un bar de Japón»

Hay cosas que solo te pueden pasar viajando. Estás tan tranquilo paseando por una ciudad al otro lado del mundo y, de repente, algo te devuelve de golpe a tu tierra. Eso le ha pasado a Carla, una joven andaluza que se encuentra en Osaka ( ... Japón) y que ha subido a TikTok (@carlamarting) un vídeo que acumula miles de me gusta y visualizaciones . Y es que en mitad de la ciudad japonesa, Carla ha encontrado un bar donde estaban poniendo Andalucía Directo.

En las imágenes, grabadas tanto fuera como dentro del local, Carla no puede disimular la sorpresa. «Cómo es de fuerte que estoy viendo Andalucía Directo en Osaka, en un bar español. Son las 20:42», comenta entre risas mientras enfoca el cartel del Bar Bodeguita Café, con su toldo en español y una pizarra de Mahou en la puerta. Desde fuera ya parece un trocito de Andalucía, pero al entrar, todo se vuelve todavía más surrealista, ya que en la tele suena Canal Sur y los reporteros de Andalucía Directo.

Carla cuenta que pasó por delante del bar y escuchó a gente hablando español. «Paso por delante y de repente estaba escuchando a gente hablando español. Cojo, entro… Cari, que estaba viendo las noticias», comenta en el vídeo. Una vez dentro, se pide una cerveza y se deja llevar por la sensación de familiaridad: «Yo me estaba bebiendo una cerveza, me he sentido… parecía que estaba de after. Yo voy a volver».

El dueño, japonés

El bar no lo lleva un español, sino un japonés de Osaka que habla español perfectamente y que, según cuenta Carla, ha viajado a España nada menos que 28 veces. «Este bar lo lleva un hombre que ha estado 28 veces en España, que habla español y es japonés de Osaka, y nos ha puesto una mano. ¿Tú te crees?», explica entre risas, todavía sorprendida por el encuentro.

El dueño le contó que es un enamorado de la cultura española y que ha intentado que su bar tenga el ambiente de los bares andaluces. Tanto es así que incluso sintoniza Canal Sur para sentirse un poco más cerca de España. Carla, encantada con el descubrimiento, asegura al final del vídeo: «Me ha dado su Instagram. ¿Cómo se llamaba?», y deja claro que piensa volver.

Un pedacito de Andalucía al otro lado del mundo

El vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones, ha despertado la curiosidad de muchos. No todos los días alguien se topa con un bar en Japón que parece sacado de cualquier municipio de Andalucía, y menos aún con Andalucía Directo puesto en la televisión.

Y es que para muchos andaluces, Andalucía Directo es mucho más que un simple programa de tarde, es una forma de seguir conectados con su tierra y su gente. Por eso, es normal que ver ese mismo programa en la otra punta del mundo provoque algo especial en Carla.

Es por eso que la historia de Carla es una coincidencia sencilla que consigue sacar una sonrisa a cualquiera. Porque a veces basta con una cerveza, un acento familiar y una tele encendida para sentirte, aunque sea por un rato, un poco más cerca de casa.