Andalucía se hace vieja: hay más de 80.000 mayores de 90 años

Líderes mundiales como los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, bromeaban hace unos días con la posibilidad de vivir hasta los 150 años. Aunque los científicos no han descubierto todavía la pócima para la inmortalidad y hoy por hoy parece poco ... probable llegar hasta esa edad, lo cierto es que la población cada vez vive más años.

Y eso está pasando también en Andalucía, que se está haciendo cada vez mas mayor ya que son año a año más los que viven más tiempo. Actualmente hay en Andalucía más de 80.000 personas que tienen más de 90 años. Según los datos de Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía son concretamente un total de 80.980 las personas mayores de 90 años.

Pero no acaba ahí la cosa. Hay también más de 15.000 que superan los 95 años. Y además Andalucía tiene un total de 1.473 personas centenarias. Es decir casi 1.500 centenarios, algo que hace algunos años se consideraba impensable.

Si se baja un poco el rango de edad hasta los ochenta años, las cifras reflejan el envejecimiento poblacional. En Andalucía los mayores de 80 años ya superan los 436.826 y los de más de 85 son 219.585 personas

Estas cifras revelan además que en cuestión de esperanza de vida las mujeres gana por goleada a los hombres. Si se miran los datos de los centenarios, entre ellos hay 282 varones frente a 1191 mujeres.

El dato supone que ya hay más de un cinco por ciento de la población en Andalucía que tiene más de 80 años, que ese porcentaje ha ido subiendo en los últimos años y que está por encima de la media nacional.

La esperanza de vida al nacer ha ido subiendo en los últimos años y alcanzado topes históricos. En el año 2023 se situó en 82,5 años, la cifra más alta desde el año 1975 que es cuando arranca la publicación de la serie histórica con datos específicos de Andalucía. En este aspecto las mujeres alcanzan los 85,1 años, lo que supone 9,4 años más que en 1975. En el caso de los hombres, se sitúa en 79,9 años. Son 5,2 años menos que las mujeres.

Pero el envejecimiento de los andaluces también se refleja en que la edad media es cada vez más alta. En 2024 se alcanzó una edad media en ambos sexos de 43,2 años. En el caso de las mujeres la edad media en 2024 fue de 44,4 años y en los hombres de 42,0 años. En la serie histórica es donde se comprueba claramente cómo aumenta la edad media de la población andaluza. En el año 2000 era 37,0 años, 6,2 años menos que en 2024. Y en 1971 fue 30,8 años.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado en más de una ocasión su preocupación por el hecho de que el saldo vegetativo sea negativo, es decir que nazcan menos personas de las que mueren. Un hecho que se viene produciendo desde el año 2018. De hecho Andalucía sólo sigue creciendo por los flujos migratorios que llegan.

Y es que 2023 fue el año con menos nacimientos en Andalucía con una tasa de 7,08 por cada 1.000 habitantes, con una tendencia descendente de 20,25 en 1975, a 11,04 en el año 2000, hasta la cifra actual. Además en Andalucía hay actualmente 134 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 16 años. Sin duda, datos para hacer pensar.