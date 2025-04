Andalucía utilizará su peso demográfico, político y económico para tumbar el cupo fiscal de Cataluña

Juanma Moreno se marchó este viernes de su cita en el Palacio de la Moncloa «con las manos vacías» y sin resultados concretos, «más allá de una conversación» con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, según comentó, «no ha sido desagradable». Esperaba ... algún compromiso tangible, pero se tuvo que conformar con la promesa de una convocatoria «inminente» de la Conferencia de Presidentes, para abordar el problema de la vivienda y forzar otro debate sobre la reforma de la financiación autonómica.

Convocado a una reunión vacía de contenido —no había orden del día—, el mandatario andaluz se propuso llenarlo con la cuestión que más «preocupa» a los ciudadanos y a su gobierno. Moreno le pidió a Sánchez que recapacitara y retirase «lo antes posible» la propuesta de un cupo catalán que «rompe» la solidaridad y la igualdad de los españoles. La denominada «financiación singular» representa una «mala decisión» tanto para Cataluña como para el conjunto de España y, en especial, para Andalucía, que sería la «gran pagana de este cupo cedido a los separatistas». «Sale claramente derrotada si este modelo de financiación singular ve la luz», apostilló. Llegó a comentarle que incluso sería dañina para el PSOE, su partido, en términos electorales.

El presidente andaluz avisa a Sánchez de que el concierto económico catalán le pasará factura en las urnas

El dirigente andaluz secundó la estrategia coordinada de los 'barones' territoriales del PP. El presidente gallego, que le precedió en la ronda de encuentros con mandatarios regionales, también le pidió a Sánchez que diera marcha atrás al cupo catalán.

En este tema central, el jefe del Ejecutivo regional reivindicó la «voz autorizada» de Andalucía para defender la equidad e igualdad de todos los españoles, principios que «se han ido deteriorando por decisiones del Gobierno de España».

Advirtió de que va a dar la batalla «todos los instrumentos que tiene a su alcance» para evitar que el cupo fiscal se materialice, haciendo valer su peso demográfico, político y económico. «El mejor de los futuros para Cataluña no se construye solo atendiendo a una parte de Cataluña, a la parte que representa el independentismo, el separatismo, sino que lo mejor para Cataluña se construye con todos los catalanes y no desmontando tampoco la solidaridad, cohesión y el bienestar que se ha construido entre todos», reflexionó.

Andalucía pierde 1.500 millones al año por el sistema

El presidente andaluz se cargó de argumentos para renunciar a sentarse para negociar la reforma de la financiación autonómica de forma bilateral con el Ejecutivo central, como ha hecho Cataluña. Y ello a pesar de que Andalucía es una de las grandes perjudicadas por el actual sistema de reparto, que le deja cada año un déficit de 1.500 millones de euros, que darían, por ejemplo, para contratar a 3.000 profesionales sanitarios, precisó.

El dirigente autonómico descartó de forma tajante solicitar una comisión bilateral de la Junta de Andalucía con el Estado para abordar la infrafinanciación de su Comunidad. «No estoy de acuerdo con que Andalucía tome decisiones que afecten al resto de los españoles, de la misma manera que no quiero que lo haga Cataluña».

El debate sobre la financiación debe abordarse, a su juicio, con «transparencia», de manera multilateral y poniendo «las cartas boca arriba». «Si es un sistema que afecta a todos, hablémoslo entre todos» en la citada Conferencia de Presidentes. En este sentido, rechazó «actuar con egoísmo» mirando «exclusivamente» el interés de Andalucía. «No lo hemos hecho nunca ni lo vamos a hacer ahora», respondió a los periodistas que le preguntaron sobre un posible debate bilateral.

«Andalucía sale claramente derrotada si la financiación singular para Cataluña ve la luz»

El jefe del Gobierno central le anticipó que está buscando una «fórmula» para que «las comunidades autónomas no pierdan y Andalucía tenga los recursos suficientes» del Estado, pero tal solución no la concretó. Y Moreno se marchó con las mismas dudas con las que llegó a su cita en La Moncloa. «Me ha dicho que buscará una solución, pero a mí no me ha dado ninguna pista, ni me ha dado ninguna propuesta», puntualizó Moreno.

La misteriosa fórmula es una cuadratura del círculo imposible, señaló. Si Cataluña sale del régimen común y la Agencia Tributaria catalana pasa a recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en este territorio, se generaría un agujero de 30.000 millones de euros, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Es «inviable» que se cumpla el principio de solidaridad y que Andalucía, como otras comunidades, no sufra una merma de los ingresos para costear la sanidad, la educación o los servicios sociales, pronosticó.

«Yo he dejado al presidente mi documento [con cien propuestas y reivindicaciones], y estoy convencido que ahora mismo se lo estará leyendo, y probablemente, a lo largo de mañana o pasado, recibiré una llamada, seguro, de su equipo informándome de una respuesta puntual a cada uno de los puntos que he propuesto», ironizó Moreno. Después de tres reuniones sin ningún fruto práctico, el casillero de la confianza del dirigente andaluz en Sánchez luce tan vacío como ayer lo estaban sus manos tras su cita en La Moncloa.