Andalucía, la tercera comunidad que más aumentó su presupuesto en Sanidad en este último lustro

El Presupuesto de la Junta de Andalucía para este año de 2025 asciende a 48.836,2 millones de euros (2.065 millones de euros más que el aprobado el ejercicio anterior). De ese total, se destinan 15.247 millones de euros a ... la sanidad pública, lo que representa aproximadamente un tercio del presupuesto autonómico. A falta de unos flecos, el Gobierno andaluz confía en superar los 50.000 millones de euros de presupuesto para el próximo 2026, el último de la segunda legislatura de Juanma Moreno, subiendo aún más la inversión en Sanidad y Educación.

Precisamente, la salud centrará gran parte del debate en la campaña electoral que ya ha comenzado de forma oficiosa, a la espera de formalizar la fecha de las elecciones autonómicas (entre marzo y junio, probablemente). La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales señala que Andalucía es la tercera comunidad que más ha aumentado su partida en los últimos cinco años, del 2019 al 24, con un crecimiento del 34,8%. Sólo queda por detrás de Aragón (35,5%) y Extremadura (34,9%), y muy por encima de la media nacional (22%). En términos absolutos, es la que más ha subido la inversión con 3.636 millones de euros, que suponen más de la quinta parte de todo el crecimiento en el Estado (14.815 millones). Por habitante, supone 410 euros más.

Mayor inversión en Sanidad

Pero no es suficiente. Para este último curso, la Junta implementará un plan de choque para reducir la lista de espera en los quirófanos y otro para recortar el tiempo de espera para la realización de las pruebas diagnósticas. El primer plan está dotado con 533 millones de euros y tiene una duración prevista de cuatro años. Los conciertos se centrarán en las intervenciones traumatológicas con más demanda y en las de mama asociadas al cáncer. Del segundo, que es complementario, aún se desconoce su valor total, y se desarrollará de manera provincial.

El Ejecutivo de Moreno, una vez reconducido el problema de la deuda, espera dar un golpe de mano en los próximos meses para acometer el problema con la Sanidad pública, el argumento principal de la oposición. A su vez, sigue reclamando una financiación justa al Gobierno de España, pues la Comunidad recibe cada año 1.522 millones de euros menos de lo que le correspondería por el actual sistema de financiación autonómica.