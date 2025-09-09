Suscríbete a
Andalucía, la tercera comunidad que más aumentó su presupuesto en Sanidad en este último lustro

Es la región que más dinero invirtió en la salud en términos absolutos en estos cinco años, y supone un crecimiento de 410 euros por habitante

Andalucía ha invertido un 34% más en política social en los últimos cinco años

Juanma Moreno, en un acto en el hospital Reina Sofía de Córdoba
Sevilla

El Presupuesto de la Junta de Andalucía para este año de 2025 asciende a 48.836,2 millones de euros (2.065 millones de euros más que el aprobado el ejercicio anterior). De ese total, se destinan 15.247 millones de euros a ... la sanidad pública, lo que representa aproximadamente un tercio del presupuesto autonómico. A falta de unos flecos, el Gobierno andaluz confía en superar los 50.000 millones de euros de presupuesto para el próximo 2026, el último de la segunda legislatura de Juanma Moreno, subiendo aún más la inversión en Sanidad y Educación.

