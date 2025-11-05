Suscríbete a
ABC Premium
Alerta naranja por lluvia
La tormenta prevista para el mediodía en Sevilla se desplaza al norte
Directo
La sesión se reanudará por la tarde con testificales de periodistas que publicaron el caso

Andalucía supera por primera vez el medio millón de empleados en turismo, con un impacto de 9.500 millones en verano

El consejero, Arturo Bernal, subraya en la World Travel Market de Londres el «impacto directo del turismo en la economía y en la vida de miles de familias andaluzas»

Andalucía usa la IA menos que la media nacional y la mitad que Madrid

Sigue en directo el juicio a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso

Bernal presenta el 'Surrender to the Andalusian Crush' en la World Travel Market de Londres
Bernal presenta el 'Surrender to the Andalusian Crush' en la World Travel Market de Londres E. P.

S. A.

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Andalucía ha superado por primera vez el medio millón de empleados en la industria turística, hasta alcanzar los 531.000 empleos, lo que supone un incremento del 12,7%, generando un impacto económico que alcanzó los 9.500 millones de euros durante los meses ... de verano. Así lo ha detallado este jueves el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en rueda de prensa desde la World Travel Market, una de las ferias «más importantes del sector turístico» que se celebra en Londres, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app