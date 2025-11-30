Andalucía ya supera a Cataluña como la comunidad con más demandas por okupación de viviendas

La okupación no es un problema para muchos, pero para quien la padece es un auténtico calvario. Los prejuicios ideológicos y las diatribas políticas han transformado este conflicto, de compleja solución pero sensato posicionamiento, en un argumento más para la confrontación. Una batalla donde ... las víctimas son principalmente propietarios particulares a los que un sistema perverso (o pervertido) por la inoperancia de las administraciones y la actitud de ciertos caraduras les ha insertado en una espiral de desagravios que no suele tener un final feliz.

Andalucía adelanta a Cataluña y ya es la comunidad autónoma española con mayor número de demandas por okupación de viviendas, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial. En los datos del segundo trimestre, de abril a junio de 2025, sumó 105 asuntos ingresados en los juzgados por okupación. El 21,5% del total, seguida de Cataluña (88), la Comunidad Valenciana (50), Madrid (33) y Murcia (32).

El mismo informe recoge que se ha producido un descenso muy relevante de estas denuncias, y que el desplome se debe a que entró en vigor la Ley 1/2025, con sus medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma obliga a los propietarios a negociar e intentar alcanzar un acuerdo antes de interponer una demanda contra los usurpadores, ya que en caso de no hacerlo es probable que no se admita a trámite. Un hecho que agiliza la Justicia, pero inserta al dueño del inmueble en un dilatado y costoso proceso que le deriva a tomar caminos alternativos, como el pacto con el okupa a cambio de dinero o la intermediación de una empresa de desokupas.

Ley antiokupa en el Senado

Por ello, la plataforma de Afectados por la Okupación y la Inquiokupación asegura que estas cifras son irreales, que se encuentran «muy por debajo de la realidad«, ya que sólo se incluyen los procesos que van por la vía penal, excluyendo los que van por lo civil, las extrajudiciales, y no contemplan la inquiocupación. Esta organización lamenta que no se puedan extraer los datos precisos, pero calcula que alrededor de unas 13.000 familias andaluzas sufren este problema.

Una proyección basada en que «el 81% de todas las atenciones realizadas a lo largo del año son inquiokupaciones«, destaca Ricardo Bravo, portavoz de esta asociación. A ello le añaden que «el 57% de los afectados decide no denunciar y busca la vía extrajudicial».

La inquiocupación no existía hace apenas unos años, y ahora es el gran quebradero de cabeza por su prevalencia en la sociedad. Su origen proviene del decreto-ley aprobado por el Congreso durante la pandemia de coronavirus (octubre de 2020) y que frenaba los desahucios, además de proteger a las familias vulnerables. El «escudo social», como así lo denomina el gobierno socialista. Esta acción, que contó con un apoyo mayoritario de la sociedad y la Cámara Baja en un momento tan delicado, se ha ido prorrogando cada año ocasionando una indefensión en esos propietarios que no pueden 'desalojar' a esas familias con hijos pese a los impagos, y a la vez han de seguir costeando el suministro de agua y luz para no ser acusados de un delito de coacción.

La balanza ha quedado desequilibrada pues la administración no ha puesto en marcha de manera exitosa las medidas de protección de estas personas, convirtiendo al arrendador en ese escudo social y haciendo dejación de funciones. La Audiencia Provincial de Barcelona (la provincia donde hay más demandas) y la de Girona han sido las únicas que han emitido un acuerdo que «establece que los propietarios no cometerán un delito de coacciones si cortan los suministros de luz, agua o gas en una vivienda ocupada ilegalmente».

Un cambio jurisprudencial que marca la senda al PP. Ante el bloqueo de su Ley Antiokupación en el Congreso de los Diputados, aprobaron hace unos días en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, una propuesta para modificar el Código Penal (el artículo 172). El grupo Popular busca que los dueños de los inmuebles inquiokupados puedan interrumpir el corte de suministros básicos a los inquilinos ilegales sin que se enfrenten al delito de coacciones.

Propietarios desprotegidos

Ahora esperan que Junts y tal vez el PNV voten a favor de esta propuesta de ley en la Cámara Baja. En el Senado, los catalanes se abstuvieron y los nacionalistas vascos votaron a favor, también con Vox, por lo que saldría adelante en el Congreso si no la frena Francina Armengol. Es una maniobra que no sólo es justa con el propietario, que debe pagar esos gastos mientras se queda sin el dinero del alquiler y además ha de afrontar el coste de su propia vivienda; es que aligeraría la salida de okupas e inquiokupas. Y con respecto a las familias vulnerables, debe ser la administración y no un particular quien se encargue de prestarles la debida atención.

Este conflicto social se ha agravado en los últimos años, impulsado por las facilidades que concede el Gobierno de España, y ha generado coyunturas muy relevantes. La plataforma de Afectados por la Okupación y la Inquiokupación no sólo incluye a estos propietarios perjudicados, sino a muchos vecinos que sufren problemas de convivencia derivados.

La ley penaliza a los grandes propietarios (aquellas empresas que poseen diez pisos o más, cinco en zonas tensionadas), por lo que «hay mafias okupas que acuden al Registro y con una nota simple ya tienen una dirección a la que acudir«, desvela Bravo. »No se les puede aplicar el desahucio exprés, y hacen negocio con ellas. Las alquilan, hay existencia de narcopisos, y una degradación estructural, una violencia, que afecta a los demás vecinos. Y recurren a la extorsión para abandonarlas«. Y es que se tarda de media 23,3 meses (según el CGPJ) en tomar una sentencia firme en un caso de okupación.

Esta 'enfermedad' tiene muchos síntomas y uno perfectamente reconocible se ha convertido en el primer problema de los españoles: el acceso a la vivienda. Han desaparecido del mercado más de 300.000 inmuebles por esta inseguridad jurídica. Los arrendadores tienen miedo. Miedo de alquilar una casa que no podrán recuperar en años. Y por ello la medida del Gobierno para proteger a los vulnerables se convierte en su castigo, ya que sube el precio y se recrudecen los requisitos de acceso.

Bravo, que compareció la pasada semana en el Senado, insiste en que ese «escudo social» sólo perjudica a personas humildes. «El 93% de las viviendas en alquiler pertenecen a una familia que sólo renta una mientras vive en su casa propia»; por ello piden la derogación, mejor dicho la no prorrogación de esta medida. Que no se penalice el corte de suministro. Exigen a los distintos partidos dejar los prejuicios ideológicos atrás pues «no hay motivación política en esta reclamación». Además, las encuestas coinciden en que una opinión mayoritaria pide legislar contra los okupas, personas de distinta sensibilidad. «No nos escuchan». Y es que lo dicen sin gritar.