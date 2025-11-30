Suscríbete a
Andalucía ya supera a Cataluña como la comunidad con más demandas por okupación de viviendas

La Plataforma de Afectados por la Okupación considera que los datos del CGPJ están muy lejos de la realidad y calcula que este problema lo sufren unas 13.000 familias

El PP intenta desde el Senado un cambio en la ley para que al propietario que corte el suministro de agua y luz no se le castigue como delito de coacciones

El PP aprueba en el Senado una proposición de ley para que cortar suministros a los inquiokupas no sea un delito de coacciones

María Jesús Montero promete a Bildu que prorrogará este decreto al que llaman «escudo social»

«Me he tenido que ir a vivir de alquiler porque no me dejan recuperar mi propia casa»

La plataforma de Afectados por la Okupación y la Inquiokupación ha explicado la problemática estos días en el Senado
La plataforma de Afectados por la Okupación y la Inquiokupación ha explicado la problemática estos días en el Senado
José María Aguilera

José María Aguilera

La okupación no es un problema para muchos, pero para quien la padece es un auténtico calvario. Los prejuicios ideológicos y las diatribas políticas han transformado este conflicto, de compleja solución pero sensato posicionamiento, en un argumento más para la confrontación. Una batalla donde ... las víctimas son principalmente propietarios particulares a los que un sistema perverso (o pervertido) por la inoperancia de las administraciones y la actitud de ciertos caraduras les ha insertado en una espiral de desagravios que no suele tener un final feliz.

