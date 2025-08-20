Andalucía sufre este verano entre 15 y 20 conatos diarios de incendios

Esta siendo un verano duro en la extinción de incendios. Y así lo ha reconocido este miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. «En nuestra tierra, en Andalucía, a día de hoy, hemos tenido todos los días entre 15 y 20 conatos de incendio, pero se han podido apagar en las primeras horas sin un resultado de destrucción de masa forestal importante«, ha explicado Moreno desde El Palmeral del Puerto del Málaga.

El presidente ha señalado que no se ha perdido mucho valor ecológico y, sobre todo, no ha habido destrucción de patrimonios personales ni pérdidas de vidas humanas. En este sentido, ha explicado que cada vez que hay una emergencia, en este caso un fuego, está «siempre a disposición del comité de dirección del Infoca». Responde así a las críticas por su ausencia en los últimos incendios en Andalucía.

«En este caso, el consejero está permanentemente en verano en la primera línea de combate, pero hay un director del Infoca y hay un cuerpo técnico y ese equipo de dirección es el que solicita mi presencia cuando considera que es necesaria y eso es cuando el incendio evidentemente sobrepasa los límites del propio control«, ha añadido Moreno.

De este modo, el presidente ha afirmado que está «puntualmente informado». «Afortunadamente, tengo que decir, no hemos tenido que lamentar la pérdida de vidas humanas, que es lo más importante. No ha habido que lamentar la pérdida de enseres materiales, se salvaron todas las casas en Tarifa y tampoco ha habido que lamentar un daño ecológico irreparable«, ha aseverado, en relación al incendio de Zahara de los Atunes con más de 2.000 evacuados.

Aquel incendio, según remarca el presidente, no ha supuesto la pérdida de un patrimonio natural de gran valor. «Son pinares que son habituales, que podemos repoblar y, además, fue un incendio que prácticamente se estabilizó en menos de 24 horas», ha apostillado Moreno, quien también que ese tipo de fuegos es en los que la dirección del Infoca dice que en ese momento no hace falta su presencia. «Yo lógicamente no me voy a ir a hacer una foto. Es verdad que puede ser interesante y podía haberlo hecho porque estaba relativamente cerca, pero en ese sentido intentamos ser serios y no estorbar, por lo menos en la medida de mis posibilidades«, ha añadido.

El presidente andaluz rehúye la equiparación de los fuegos en el norte de España con este en Andalucía y ha explicado que «siempre» está pendiente de la evolución. «Cuando se reclama mi presencia soy el primero en estar para las decisiones que ese comité técnico, que es el que dirige, organiza, planifica todos los recursos que tenemos, medios humanos y materiales para extinguir los incendios«, ha concluido.