Andalucía saca las uñas ante la enésima ofensa del independentismo catalán

El Gobierno andaluz sale en tromba contra los ataques de Jordi Turull, que sostiene que las deducciones en los veterinarios o en los gimnasios «las pagan los catalanes». Hasta Montero respondió con dureza a Junts

Moreno tira de ironía para contestar a Junts: «Habrá otra deducción fiscal, lo siento por los independentistas»

El exconsejero Jordi Turull, en una comparecencia pública reciente
El exconsejero Jordi Turull, en una comparecencia pública reciente Inés Baucells

J. J. Madueño y Eduardo Barba

Ni fue la primera ni debería preverse que vaya a ser la última andanada de los nacionalistas catalanes contra Andalucía. Especialmente si se trata de atacar en periodo preelectoral a un rival político. Eso hizo ayer el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ... acusó a la Junta de Andalucía de estar fomentando deducciones fiscales a sus ciudadanos, como la cuota del gimnasio o los gastos veterinarios, «con el dinero de los catalanes». El partido que exige miles de millones para trenes, mientras las inversiones están bloqueadas carga por una bajada de impuestos al otro lado del país. Son los mismos que han negociado con María Jesús Montero, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta, una singularidad económica con una quita de deuda a costa de los impuestos de todos los españoles. El mismo partido que se niega a acoger a menores inmigrantes mientras los centros de Andalucía están por encima del 97% y al borde del colapso.

