Andalucía saca las uñas ante la enésima ofensa del independentismo catalán

Ni fue la primera ni debería preverse que vaya a ser la última andanada de los nacionalistas catalanes contra Andalucía. Especialmente si se trata de atacar en periodo preelectoral a un rival político. Eso hizo ayer el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ... acusó a la Junta de Andalucía de estar fomentando deducciones fiscales a sus ciudadanos, como la cuota del gimnasio o los gastos veterinarios, «con el dinero de los catalanes». El partido que exige miles de millones para trenes, mientras las inversiones están bloqueadas carga por una bajada de impuestos al otro lado del país. Son los mismos que han negociado con María Jesús Montero, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta, una singularidad económica con una quita de deuda a costa de los impuestos de todos los españoles. El mismo partido que se niega a acoger a menores inmigrantes mientras los centros de Andalucía están por encima del 97% y al borde del colapso.

Y ante una política fiscal de desgravaciones fiscales cargan contra Andalucía. «Nosotros, a mucha gente de la clase media y trabajadora que financia el estado del bienestar no le podemos dar ayudas a las becas comedor, a la ley de dependencia», dijo Turull, cuyo partido ha destinado millones de euros a embajadas en el extranjero y a pagar la factura de las asociaciones que generaban disturbios para apretar por la independencia.

«Y con el dinero de los catalanes los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía. No son solo las competencias en materia de inmigración, es la financiación», aseguró Turull en declaraciones a TVE y a Ràdio 4 en un ataque al Gobierno del PP de la Junta de Andalucía para justificar las cuentas deficitarias de su propia autonomía.

La derecha catalana hizo así su especial mención a las últimas deducciones fiscales anunciadas por la Junta de Andalucía. Así, el político catalán ha relatado que el próximo año podrán deducirse un 15 por ciento de la cuota del gimnasio, hasta un límite de cien euros anuales, así como los gastos veterinarios de los animales de compañía durante el primer año de convivencia con el animal.

Las reacciones a estas palabras fueron inmediatas desde Andalucía. Encabezadas por las del propio presidente, Juanma Moreno, que utilizó la ironía para contragolpear. «Ya anuncio que habrá otra deducción fiscal. Lo siento, independentistas», reseñó Moreno en un mensaje en el que pidió «respeto» para región que gobierna. «Siempre la misma cantinela: atacar a Andalucía y mirarnos por encima del hombro. Exijo respeto y espero que el Gobierno de España se sume a defender la dignidad de Andalucía», apuntó el presidente.

El consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, consideró por su lado «insultantes, inadecuadas y lamentables» las manifestaciones hechas por el secretario general de Junts. El consejero recalcó que no van a estar dispuestos a que venga a dar «lecciones de gestión económica» un partido de una comunidad que tiene el «doble de deuda que Andalucía». «A Andalucía no le regala nada nadie» y «desde luego el que no nos regala seguro es Cataluña», sentenció Sanz, quien señaló que, con el Gobierno de Moreno, esta comunidad se ha convertido «en una de las tres primeras potencias económicas» del país.

Mirando al PSOE

Por su lado, la propia portavoz del Gobierno autonómico y consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, reclamó directamente a María Jesús Montero que «en su condición de vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y andaluza salga a exigir disculpas» al secretario general de Junts, Jordi Turull, después de que éste cargara contra las sucesivas deducciones fiscales que ha anunciado el Gobierno andaluz. «Esperemos y esperamos que la señora Montero, como andaluza que es, salga inmediatamente a pedir una disculpa pública a Junts y al señor Turull», recalcó España argumentando que esas declaraciones de Turull a un programa de TVE en Cataluña «son afirmaciones que ni como ministra, ni como vicepresidenta del gobierno de todos los españoles, ni como andaluza debería dejar de pasar por alto».

Al margen de exigir esa reacción de la también secretaria general del PSOE de Andalucía ha pedido «respeto» al dirigente de Junts por cuanto consideró que «ya está bien de que nos miren por encima del hombro, de tratar a los andaluces como si fuéramos inferiores, de querernos bajar nuestra autoestima» al argumentar que esta reacción responde a que «ya Cataluña ha comenzado a ver Andalucía como una amenaza». España subrayó ante esta reacción de Turull que ante su condición de «independentista, al menos, debería respetar la autonomía de Andalucía», al tiempo que ha reivindicado «el derecho» del Gobierno andaluz «a gestionar nuestros presupuestos y nuestras competencias como nos parece más adecuado».

«Los andaluces no viven de subvenciones de nadie»

Montero llegó finalmente a aludir al asunto respondiendo con contundencia a los independentistas, a pesar de los pactos que mantiene con ellos, recalcando que «los andaluces no viven de las subvenciones de nadie». En un texto en su cuenta en la red social 'X', la ministra de Hacienda y candidata del PSOE-A a la Junta reaccionó y recalcó que «los andaluces no viven de las subvenciones de nadie. Ni cuando lo dijo Esperanza Aguirre ni ahora cuando lo dice Turull. Ni a unos ni a otros se lo vamos a permitir», subrayó Montero.