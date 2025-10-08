Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Dimite la consejera de Salud, Rocío Hernández, por la crisis del cribado del cáncer de mama en Andalucía

Andalucía se reúne con Airbnb, Booking y el sector de plataformas de alquiler temporal

El objetivo es mejorar la coordinación de actuaciones y consolidar la oferta reglada del alquiler turístico

Andalucía se reúne con Airbnb, Booking y el sector de plataformas de alquiler temporal
v. merino

S. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior y las principales plataformas digitales, Airbnb, Booking.com y la Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal (PAT), que está formada por las empresas Awaze, Rentalia (Idealista) y Vrbo (Expedia Group), han mantenido un encuentro ... con el objetivo de trabajar para consolidar la oferta reglada de alquiler turístico en Andalucía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app