Andalucía se 'vende' en Madrid como destino clave para la inversión internacional

Andalucía se presenta en Madrid como un posible foco de inversión internacional destacando su estabilidad política y económica, su ubicación privilegiada y hasta su clima. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este lunes en Madrid las posibilidades de la comunidad autónoma como apuesta segura para los inversores a los que quiere seguir atrayendo Y para ello ha 'vendido' la situación inversora de la comunidad que ha cerrado en 2024 el "mejor trienio y el mejor sexenio" de inversión extranjera con un año que se ha posicionado como el segundo mejor de la década y un crecimiento del doble de la media nacional.

El foro «Andalucía, donde todo comienza» celebrado en el museo Reina Sofía de la capital de España, ha sido presentado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha coincidido en que Andalucía ofrece estabilidad política, una hoja de ruta definida, un marco fiscal competitivo y la «inagotable cantera de talento». «Desde Madrid miramos con alegría a Andalucía. La Alta Velocidad llegó en el año 92, la alta velocidad económica e institucional legón en 2019», ha dicho el alcalde madrileño insistiendo en que la «mayor estabilidad» para los inversores se encuentra en Andalucía al igual que en Madrid.

En presencia de más de 200 personas, entre representantes de empresas andaluzas y españolas, en general, fondos de inversión, embajadas y otros agentes nacionales e internacionales, Moreno Bonilla se ha desecho en elogios sobre una comunidad «atractiva» y «una apuesta segura», ya que ofrece un espacio seguro para las inversiones, un entorno favorecedor de la actividad económica y los negocios, y una relación «amable y confiable» entre administración y empresa.

Con estas capacidades, y aunando un enorme esfuerzo que implica al conjunto de la sociedad, Andalucía se ha situado en el foco del inversor internacional que se basa en la variadas posibilidades que ofrece.

Es una comunidad autónoma atractiva para la inversión, con nuevas oportunidades económicas y empresariales, avanza «con paso firme para asumir protagonismo económico no sólo en España, sino también en Europa» y que ha sufrido una profunda transformación.

Según palabras del presidente, «lo tiene todo» : un clima excepcional con más de 300 días de sol al año; una naturaleza privilegiada; y un patrimonio histórico y cultural inabarcable.

Los datos avalan: 36 millones de visitantes eligieron Andalucía el pasado 2024. Además su ubicación privilegiada le da un enorme valor geoestratégico como puente con África y con América…; y única región que tiene esa doble fachada mediterránea y atlántica.

Hay además un sistema universitario sólido, con 15 universidades, públicas y privadas, un ecosistema innovador, importantes polos tecnológicos y sectores productivos pujantes.

Además, el potencial que supone tener la mayor reserva de trabajadores de España con cerca de 9 millones de habitantes.

Oportunidades

Son algunas de las potencialidades que hacen que cada vez más los inversores y las empresas vean a Andalucía como una tierra de oportunidades de crecimiento, expansión y futuro.

Seguramente por ello en los últimos seis años Andalucía ha captado más inversión que en cualquier otro periodo de su historia: más de 5.000 millones de uros, una cantidad que dobla al sexenio anterior 2013-2018.

Andalucía alberga más de 3.000 empresas de capital extranjero y en los últimos cinco años ha recibido 720 proyectos de inversión greenfield transfronteriza.

En cuanto a las empresas que llegan a Andalucía, el 87% de ellas prevén aumentar o mantener sus inversiones. Andalucía es la tercera economía de España y decimosegunda de Europa, con un PIB de 221.507 millones de euros. similar en términos globales al de Finlandia o al de estados norteamericanos como Kansas o Nevada.

Entre 2019 y 2024, el PIB andaluz ha crecido un 9,6%, seis décimas más que la media de España. Y proyecciones como las de BBVA Research prevén un crecimiento del 3% para 2025, superando la media española y, de largo, la europea.

«Andalucía tiene una economía abierta y fuerte en el exterior. La exportación andaluza creció un 4,2% hasta superar los 40.000 millones«; ha recalcado Moreno que ha dado otros datos. Como que en el primer trimestre de 2025 se ha alcanzado un récord histórico de 10.599 millones de euros.

Se trata además de una tierra grande y variada, con 8 provincias y una economía diversificada. Es líder mundial en producción y venta de aceite de oliva, y también capital aeroespacial de ESP.

Tenemos el sector primario más potente de Europa, y también somos la comunidad puntera en minería, con reservas de 18 de los 34 minerales considerados críticos por la Unión Europea.

Andalucía es una gran potencia turística, y sede de proyectos estratégicos tecnológicos y de industria compleja como: la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba; la Agencia Espacial Española, en Sevilla; los centros de ensayo y experimentación de vuelos no tripulados Atlas y CEUS, en Jaén y Huelva; el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en Huelva; el hub marítimo naval de Cádiz.

El acelerador de partículas IFMIF-DONES, la mayor infraestructura científica de España, en Granada. O la 2ª planta en Europa del IMEC que se instalará en Málaga con la participación de la Junta de Andalucía, convirtiendo a nuestra tierra en líder mundial en investigación y desarrollo de nanoelectrónica y tecnologías digitales.

Un proyecto estratégico que va a generar empleo y riqueza, además de impulsar el desarrollo tecnológico de toda España desde Andalucía.

El ecosistema innovador gana peso y encuentra nuevos alicientes en Andalucía.

Por ejemplo, hay ocho parques científico- tecnológicos que albergan más de 1.600 empresas innovadoras con sus 72.100 trabajadores.

Retos

Andalucía busca también dar respuesta a retos que son fundamentales de la nueva economía, como son la autonomía energética y los efectos del cambio climático.

Aspira a liderar la producción de energías limpias y ha alcanzado 14,5 GW de capacidad total en renovables, con un crecimiento del 137% en solo 6 años. Muy pocas regiones y países tienen estos registros.

Se ha marcado el objetivo de producir un tercio del hidrógeno renovable de España para el año 2030.

En este hito tiene un papel crucial la compañía Moeve, que empezará a construir el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde con una inversión de 3.000 millones de euros.

La confianza en Andalucía de una gran multinacional como Moeve no sólo es motivo de orgullo, según la Junta, sino también, una muestra de que se ha logrado un entorno competitivo. Porque también los costes benefician al inversor: un 30% de diferencial de costes con la zona euro.

En materia fiscal se han hecho seis reformas fiscales que han situado a Andalucía como la segunda autonomía de régimen común con mayor competitividad fiscal según la Tax Foundation.

Hoy en Andalucía es más ágil y rápido iniciar o ampliar inversiones gracias a las más de 800 medidas de simplificación administrativa llevadas a cabo.

Un ejemplo es la Unidad Aceleradora de Proyectos que impulsa ya proyectos, por valor de 18.000 millones de euros de inversión y 54.000 empleos previstos.

En cuanto a transporte, logística y tiempo Andalucía cuenta con: 6 aeropuertos, uno de ellos – Málaga – es el cuarto de España con 25 millones de pasajeros; 7 puertos, destacando Algeciras, que es el primero del Mediterráneo por tráfico de contenedores y el más eficiente de Europa.

Y 5 de las 8 capitales andaluzas están conectadas por alta velocidad ferroviaria (a la que pronto se sumará Almería).

En cualquier caso el presidente cree que la administración debe ser el socio necesario y multiplicador de la iniciativa empresarial en creación de riqueza y empleo.

Andalucía Trade

Por eso, en su día se creó Andalucía Trade como ventanilla única del gobierno andaluz para las empresas y puerta de entrada del inversor en Andalucía. Dos años después de su creación, es la agencia de desarrollo regional de mayor implantación y capilaridad que hay en España.

En Trade trabajan en sinergia especialistas en financiación empresarial, internacionalización, atracción de proyectos de inversión, atención al inversor y desarrollo de proyectos de I+D+i.

Su objetivo es ofrecer una solución a medida, un 'producto llave en mano' desde un enfoque global. Ofrece servicios en 75 países de los cinco continentes, a través de su Red Internacional.

Una de cada tres empresas exportadoras regulares de Andalucía son usuarias de los servicios de TRADE en el exterior.

Los positivos resultados de las misiones comerciales a China y Emiratos Árabes, a los que acudió el presidente acompañando a las empresas andaluzas, son prueba del «buen hacer» de TRADE.

En este sentido, las exportaciones a China crecieron en 2024 un 16,2% respecto al año anterior.

Además, un año después de su creación, TRADE puso en el mercado incentivos por valor de 244 M€ para I+D+I y creación y desarrollo empresarial, financiados con fondos europeos.

«En este momento de enorme incertidumbre en el orden económico internacional, el gobierno andaluz apoya a las empresas con un nuevo modelo de internacionalización», ha recordado el presidente que ha dado otras cifras como que sólo en 2024, Andalucía Trade ha comprometido la implantación de 20 proyectos de empresas extranjeras en Andalucía, con una inversión estimada de 670 M€ y más de 1.800 puestos de trabajo.

En los dos últimos años, se ha producido la llegada de grandes proyectos a Andalucía: Pilatus, IMEC y Moeve, que están trabajando en sus respectivos proyectos en Sevilla, Málaga y Cádiz y Huelva.

También la empresa china Zhenshi está desde hace un año en Puerto Real (Cádiz) fabricando fibra de vidrio para empresas eólicas.

Amazon tiene un centro logístico robotizado en Dos Hermanas (Sevilla) y ha iniciado operaciones en su nueva estación logística de Málaga.

Y el verano pasado firmamos un MOU junto al Ayuntamiento de Linares con Desay SV Automotiv para fabricar displays para automóviles.

En definitiva, la historia económica de Andalucía demuestra que cuando cambian las condiciones materiales, también cambia la mentalidad colectiva.

Andalucía vive una transformación económica y social que merece la atención de empresarios e inversores.

Esta transformación económica que se ha iniciado no sólo genera y redistribuye riqueza: está reformulando la manera en la que los andaluces se ven a si mismos y afrontan el futuro.

«Hay estabilidad política, económica y social. Porque hay seguridad jurídica, una sociedad dinámica y dispuesta, y un gobierno aliado de la inversión. Por todo ello, Andalucía es el lugar donde todo lo bueno puede ocurrir, porque es en Andalucía, donde todo comienza. Así que anímense a invertir en Andalucía« , ha pedido Moreno que ha insistido en que Andalucía tiene todas las garantías para que la inversión de los empresarios »tenga éxito« y además es la comunidad con menor absentismo laboral de España.

«Andalucía es un valor seguro a la inversión. Estable, seria, capaz y con una mayoría solvente» ha recalcado el presidente.

La ventanilla única de las empresas El presidente ha presentado en Madrid el Cuaderno de Venta de Andalucía, base de la nueva estrategia de captación de inversión extranjera del Gobierno andaluz, bajo la iniciativa Invest in Andalucía. Es una iniciativa promovida por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a través de la agencia Andalucía TRADE, puerta de entrada del inversor en la comunidad, cuya principal misión es la de promover, atraer y consolidar la inversión extranjera en la región, además de ejercer como la mayor agencia de desarrollo regional de España y una de las mayores de Europa, que funciona como ventanilla única y multiplicador del tejido. El acto celebrado bajo el lema Andalucía, donde todo comienza, ha contado también con la presencia de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, responsable de la organización del acto, como presidenta de Andalucía TRADE. España destacó que “esta agencia pública es la ventanilla única de apoyo a las empresas de Andalucía, que ejerce de verdadero multiplicador de la acción empresarial, y la puerta de entrada de los inversores internacionales, trabajando bajo el proyecto Invest in Andalucía y la coordinación permanente con la Unidad Aceleradora de Proyectos”