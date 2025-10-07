Suscríbete a
Al menos dos desaparecidos y tres obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Andalucía presenta hasta 22 alegaciones al nuevo Plan Estatal de Vivienda

La Junta considera que el Gobierno ha diseñado un proyecto «demasiado intervencionista» que deja con poco margen de actuación a las autonomías

Andalucía pide «más diálogo» en vivienda y anuncia que presentará alegaciones al nuevo Plan Estatal

Promoción de viviendas en Sevilla
Promoción de viviendas en Sevilla abc
José María Aguilera

José María Aguilera

La Junta de Andalucía ha presentado más de una veintena de alegaciones al proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El Gobierno andaluz considera que el plan gubernamental, diseñado por el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez, es «demasiado intervencionista» ... y además deja muy poco margen ara la actuación de las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas estas competencias.

