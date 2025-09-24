Andalucía tendrá 'policías medioambientales'

Andalucía tendrá su propia policía medioambiental. Es uno de los puntos claves de la Ley de Agentes Medioambientales que ha iniciado su tramitación en el Parlamento andaluz superando el debate a la totalidad.

Se trata de una de las nuevas leyes que la cámara regional tramita por la vía de urgencia y que pretende dar marco legal a los agentes medioambientales cumpliendo así una «deuda histórica» con un colectivo que este miércoles ha estado presente en el Parlamento. De hecho al pleno han asistido coordinadores de Agentes de Medio Ambiente, uno por cada provincia y uno por cada parque nacional. Los agentes, vestidos con sus mejores galas, han estado en la cámara y se han fotografiado con la consejera.

La nueva norma, según ha defendido la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, representa «un antes y un después» para este colectivo. Hasta ahora, los agentes trabajaban bajo un marco normativo disperso, insuficiente para el desempeño de sus funciones. Sin embargo a partir de ahora contarán con un marco «sólido, moderno, justo y estable».

«Transcurridos más de veinte años, resultaba imprescindible aprobar una norma con rango legal que establezca las condiciones básicas para que los agentes puedan desempeñar de forma adecuada sus funciones de custodia, policía y vigilancia ambiental», ha destacado la consejera.

El proyecto nació según la Junta, del diálogo y del consenso con la sociedad, con la participación de 53 entidades, instituciones y colectivos profesionales y sociales, incluidas asociaciones, colegios, sindicatos, entidades locales y consejerías, que aportaron ideas que enriquecieron el texto final. La consejera ha destacado que ningún grupo parlamentario presentó enmiendas a la totalidad, reflejando el interés común por fortalecer la protección ambiental en Andalucía.

Raíces

El colectivo de Agentes de Medio Ambiente tiene sus raíces en los antiguos guardas forestales del Estado, integrados en organismos como ICONA o IRYDA y transferidos a las comunidades autónomas en los años ochenta. En 1994 se unificó bajo la denominación actual, y la especialidad creada en 2001 desaparece con esta ley, dando paso a cuerpos diferenciados y jerarquizados que permitirán una carrera profesional completa. La ley establece condiciones claras para ejercer funciones de custodia, vigilancia y policía ambiental, dignificando la profesión y combinando la experiencia de campo con herramientas tecnológicas avanzadas.

Se trata de una auténtica reforma estructural, organizada en tres títulos y 29 artículos, más disposiciones adicionales, transitorias y finales. Se crean los cuerpos Superior, Ejecutivo, Técnico y Operativo, con funciones claramente definidas: planificación y coordinación, inspección y apoyo técnico, tareas especializadas de vigilancia y servicio directo en el terreno. La ley consolida la figura de una policía medioambiental en Andalucía, con competencias en vigilancia, custodia, prevención de incendios, gestión de espacios protegidos, flora, fauna y atención a especies invasoras. También se establece colaboración con otras administraciones en patrimonio histórico, paisaje y ámbito rural.

La norma prevé cinco áreas de especialización: calidad ambiental, biodiversidad, aguas, costas e incendios forestales, garantizando profesionales preparados para los retos ambientales. Mejora las condiciones profesionales, con acceso transparente, derecho a defensa jurídica y medidas de segunda actividad.

Se establece formación continua mediante un centro especializado y procedimientos normalizados de trabajo, reforzando seguridad y eficacia. Además, se impulsa la igualdad de género, aumentando en cinco años el número de mujeres agentes en un 46%.

La ley beneficia a toda la sociedad, garantizando presencia de agentes en zonas rurales y diversos ecosistemas de Andalucía. Desde 2019 se han ofertado 263 plazas, renovado el parque móvil con 363 vehículos, incorporado drones y 550 tabletas digitales, y se han organizado 25 acciones formativas, incluyendo transferencia intergeneracional de conocimientos. Catalina García hizo un llamamiento a la unidad parlamentaria, destacando que la norma dignifica a los agentes, refuerza la protección ambiental y asegura que Andalucía siga siendo un referente en sostenibilidad en España.

La titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha indicado que este modelo refuerza la seguridad jurídica de los agentes y consolida la figura de una verdadera policía medioambiental en Andalucía, con un fuerte componente técnico y especializado.

«Detallamos con claridad las funciones que desempeñarán, desde la vigilancia y custodia del medio natural hasta la colaboración en emergencias, la prevención de incendios forestales, la gestión de espacios protegidos, aguas, residuos, flora y fauna, y la atención a especies exóticas invasoras», ha explicado. Después de su debate el proyecto de ley pasa a la comisión parlamentaria para ser debatido ya que no se han presentado su debate de totalidad en el Pleno del Parlamento sin que al mismo se hayan presentado enmiendas de totalidad.

Ahora, este proyecto de ley continuará su tramitación en la comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente, según ha anunciado el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, al término del debate..