Andalucía planta al Gobierno por «imponerle» la acogida de 700 menores inmigrantes

Andalucía ha plantado al Gobierno, después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez le imponga a la Junta de Andalucía la acogida de 700 menores inmigrantes. Eso cuando se pliega a sus socios separatistas y libra a Cataluña y País Vasco de entrar en el reparto de menores. Los partidos nacionalistas se niegan a acoger y, además, según han denunciado en alguna ocasión el resto de comunidades han hecho una contabilización de los datos actuales de acogida para inflarlo. Aragón fue la primera en denunciar el reparto ante los tribunales.

Por este motivo, la consejera de Inclusión Social, Loles López, ha acusado al Gobierno de España de «tratar a los niños migrantes como mercancía». La representante andaluza ha justificado su ausencia en la Conferencia Sectorial de Infancia, celebrada este jueves en Madrid, por no querer «contribuir» a esta situación de desigualdad.

Según ha apuntado, los menores migrantes es «el menor de los intereses» del presidente Pedro Sánchez, «Yo defiendo la lealtad institucional, el diálogo y el entendimiento, y eso justo es lo que no hay por parte del Gobierno de España», ha subrayado.

La consejera ha comunicado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que la convocatoria de la conferencia «era ilegal», y que «nunca tuvo respuesta». López ha incidido en que «con la imposición no se va a ningún sitio» y ha criticado que el reparto previsto «asigna casi 700 niños a Andalucía y cero a Cataluña y cero al País Vasco por mantener el sillón de Sánchez».

Del mismo modo, ha advertido que la saturación del sistema andaluz «pone en riesgo la atención de los niños que ya tengo en el sistema y de los que van a ser trasladados», recordando que Andalucía tiene su capacidad rozando el 98%. «A nosotros nos llegan casi todas las semanas niños a nuestras costas», ya que Andalucía es frontera sur, señalando por ello la «necesidad de coordinación y planificación».

Frente a la actual propuesta, la responsable de Inclusión ha defendido un modelo basado en «acoger a niños de manera ordenada, planificada y financiada, y con una coordinación en función a la capacidad que vaya teniendo en el sistema», insistiendo en que «por encima de todo está el interés del menor».

En este sentido, ha rechazado la alternativa que plantea el Gobierno, al considerar que supondría «romper el modelo que tenemos en Andalucía» y una atención insuficiente: «El gobierno de España lo que propone es acabar con niños apilados en edificios. Ese es el modelo que quiere trasladar a Andalucía, y así no, porque así ponemos en peligro los niños que van a ser trasladados y los niños que ya están en el sistema».

Falsos adultos

En relación a la solidaridad andaluza, la consejera ha reclamado que «Andalucía es muy solidaria y el gobierno de España nos ha metido 634 niños por la puerta de atrás bajo la apariencia de mayoría de edad. Sin decirnos nada, ya nosotros estamos atendiendo a pulmón a 634 niños. Fíjese si somos solidarios. Y queremos seguir siéndolo».

Para López, la solución pasa porque el Gobierno ejerza «en algún momento las competencias migratorias»: «La política migratoria no puede ser el traslado de personas migrantes. Estoy a favor de la migración, pero regulada y ordenada. No lo que está haciendo el Gobierno de España», ha afirmado.

Finalmente, ha recalcado que si se «velara por el interés del menor, primero hablaría con las comunidades, coordinaría, sabría cómo está el sistema para que esos niños estén atentos, hablaríamos de financiación y habría un reparto equitativo».

«Cuando usted le ha dado cero a Cataluña porque ha dicho que no quiere migrantes, le ha dado cero al País Vasco porque ha dicho que no quiere migrantes y los reparte entre el resto de comunidades, a usted no le importa el menor. Usted es que su sillón depende de Cataluña y País Vasco. Porque ese es el menor de sus intereses, desgraciadamente», ha apostillado.