Andalucía pide una reunión urgente a Marlaska tras «un año de fallos» en Viogén que impide contactar con mujeres víctima

«Yo entiendo que un sistema pueda fallar, pero estamos hablando de víctimas de violencia de género», recalca la consejera López

El Gobierno concede subvenciones para vivienda en comunidades y administraciones afines y margina a Andalucía

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ABC

S.A.

Sevilla

La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha reclamado este lunes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una reunión urgente tras un «año de fallos» en el sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de ... Género (Sistema VioGén). Ante esta situación, ha manifestado que hoy mismo va a pedir «una cita urgente» a Grande-Marlaska.

