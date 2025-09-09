La Andalucía más oscura: los fiscales investigan más mafias, asesinatos y torturas

Una Andalucía oculta, criminal, cruel y despiadada emerge en los despachos de los fiscales andaluces. Esa misma se retrata con datos en la memoria de la Fiscalía Superior, que recoge los informes de 2024 para hacer un retrato de la criminalidad. Advierte de la parte ... más negra de la sociedad, aquella en la que se destacan los asesinatos, las torturas o las mafias imponen su ley en el litoral. «Siguen siendo muy numerosos los procedimientos por agresiones y abusos sexuales, así como los homicidios en todas sus formas de comisión», afirma el documento al que ha accedido ABC.

La Fiscalía Superior de Andalucía mantiene su preocupación por el incremento observado en los delitos contra la vida: homicidios y asesinatos. Andalucía registró en 2024 diez asesinatos machistas, mientras que en 2025 ya lleva ocho. En algún caso, como Almería, «persiste la tendencia en cuanto al elevado números de esclarecimientos tras investigaciones a veces muy complejas y dilatadas en el tiempo».

Otras fiscalías, como Granada o Sevilla, reflejan un descenso, mientras las hay que tiene un «significativo incremento» como en Málaga. En esta provincia en 2024 se incoaron 156 diligencias por fallecimientos violentos. En 2023 habían sido 72. El epicentro fue Marbella, donde hubo 38 incoaciones.

Una ciudad donde una oleada de tiroteos el año pasado lleno la estadística de tentativas de homicidios. A su vez provocó la creación de un plan especial contra el crimen organizado, reforzando la presencia policial para contener las escaramuzas entre bandas internacionales del narcotráfico.

La mafias son un punto de inflexión, sobre todo las del tráfico de personas, cuyo drama lo reseñan los fiscales. «Son numerosos los procedimientos que se tramitan como consecuencia de la llegada a las costas andaluzas de embarcaciones cargadas de personas que pretenden entrar irregularmente en nuestro país», añade el Ministerio Público.

Se detalla que son «bandas organizadas que ponen en peligro la vida de quienes trasladan, pues lo hacen con embarcaciones precarias y sobrecargadas, sin útiles de salvamento y en muchas ocasiones en condiciones climatológicas muy adversas». En este punto los fiscales aseveran que Almería es la zona principal de presión de estas mafias.

La operatividad de las mafias en el territorio conllevan sistemas de crueles de imponer su voluntad. No solo los asesinatos en ajustes de cuentas o el blanqueo de capitales para lavar los réditos de sus negocios oscuros, también los secuestros y las torturas.

La Fiscalía de Cádiz reporta la incoación de unas diligencias previas por torturas y otras cinco por delito contra la integridad moral. Igualmente señala que se han dictado cinco sentencias por delitos contra la integridad moral cometidas por funcionarios públicos.

Por su parte, la Fiscalía de Huelva informa de la incoación de unas diligencias previas. En el caso de Málaga se informa de dos incoaciones por torturas y una más por delitos contra la integridad moral.

Por último, la Fiscalía de Sevilla refiere la incoación de unas diligencias previas por torturas, tres por delitos contra la integridad moral y añade una incoación más por la omisión del deber de impedir torturas.

Muchas de estas diligencias están ligadas al narcotráfico. La Fiscalía de Málaga refleja un incremento global próximo al diez por ciento, mientras que la de Sevilla refleja un descenso próximo al siete. No obstante y desde una perspectiva cualitativa, destacan varias fiscalías el incremento del elevado número de plantaciones de marihuana tanto en viviendas, parcelas como en invernaderos, normalmente con enganches ilegales de electricidad.

Como señala el fiscal de Almería lo más preocupante es que habitualmente se custodian estas plantaciones por personas armadas, que pertenecen a las bandas organizadas que vienen dedicándose a esta actividad.

Varias fiscalías refieren algunos cambios en la actividad de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, que han mutado convirtiéndose en abastecedores de gasolina a narcolanchas que operan, no solo en esta provincia sino en todo el litoral andaluz.

En Cádiz se pide «enérgicamente» corregir tan peligrosa tendencia. En el caso de Córdoba se informa de un notable incremento de investigaciones, finalmente con un resultado positivo, desarrolladas por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.

No solo es narcotráfico. Las redes de prostitución o pornografía infantil también están en Andalucía. Al Ministerio Público preocupa, en general, el elevado número de víctimas menores de edad en Almería, Cádiz, Córdoba. Se estima que es un incremento de denuncias gracias a una mayor concienciación en la persecución de estos delitos.

La Fiscalía de Huelva aprecia un preocupante aumento y recuerda la incidencia que pueda tener en el registro de asuntos el cambio de nomenclatura. Se aprecian algunos aumentos preocupantes en los datos que nos ofrece la Fiscalía de Málaga. Para la Fiscalía de Sevilla se aprecia una estabilización de procedimientos, con ligera alza, destacando no obstante los delitos de tenencia de material pornográfico.

En cuanto a las acusaciones, destacan las agresiones sexuales en sus distintas modalidades y producción o tenencia de material pornográfico, así como corrupción de menores. Mafias muchas veces amparadas en las nuevas tecnologías, que son un campo de batalla contra el crimen cada vez más en expansión y deslocalizado.