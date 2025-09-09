Suscríbete a
MEMORIA DE LA FISCALÍA SUPERIOR DE ANDALUCÍA

La Andalucía más oscura: los fiscales investigan más mafias, asesinatos y torturas

Las redes de pornografía infantil están al alza en varias provincias y los entornos digitales son un campo de batalla cada vez habitual contra el crimen

Las organizaciones criminales del narcotráfico están asentadas en el litoral y en Málaga acaparan gran parte de los procedimientos

Almería es el principal punto de presión para las mafias que se dedican al tráfico de inmigrantes

El año pasado diez de los asesinatos registrados fueron por violencia machista y este año ya van ocho

La Policía Nacional en el lugar del último asesinato machista de Andalucía
J. J. Madueño

Málaga

