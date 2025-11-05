Suscríbete a
Día mundial del cuidador

Andalucía necesitará en los diez próximos años más de 50.000 cuidadores por el envejecimiento de la población

Los bajos salarios y la exigencia física y psicológica del trabajo dificultan encontrar personal cualificado para la atención de las personas dependientes

El sector pide aumentar entre un 30% y un 35% las tarifas de residencias, centros de día y ayuda a domicilio para garantizar la sostenibilidad

Seis meses dando voz a quienes sostienen el sistema de cuidados en España

De cara a los próximos 10 años,

Andalucía necesitará a más de

52.000

profesionales para atender

a mayores dependientes

Trabajadores necesarios para

atender las necesidades de las

personas mayores dependientes

según la tasa de envejecimiento

Personas necesarias que

deberán incorporarse en

residencias privadas

7.901

23.359

17.667

3.919

Personas para cubrir

las jubilaciones de los

próximos 10 años

Trabajadores para

atender a dependientes

que están a a la espera

del Plan Indiv. de Atención

Principales motivos por los que resulta difícil encontrar a este tipo de profesionales

Valoración

del trabajo

Características

psicológicas del trabajo

El salario

30%

11%

7%

17%

10%

25%

Horarios

Características

físicas del

trabajo

No hay

suficientes

profesionales

Fuente: CEA / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

José María Aguilera

José María Aguilera

Este miércoles 5 de noviembre se celebra el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, la fecha escogida para visibilizar la labor de tantos y tantos trabajadores, profesionales (y muchos no profesionales), que dedican gran parte de su realizar cotidiano al apoyo de quien los ... necesita. Un empleo poco reconocido, mal retribuido, absorbente, exigente a nivel físico y mental y que adquiere un papel relevante en el actual modelo de sociedad. Y es que ¿quién cuida a los que cuidan?

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
