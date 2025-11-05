Día mundial del cuidador
Andalucía necesitará en los diez próximos años más de 50.000 cuidadores por el envejecimiento de la población
Los bajos salarios y la exigencia física y psicológica del trabajo dificultan encontrar personal cualificado para la atención de las personas dependientes
El sector pide aumentar entre un 30% y un 35% las tarifas de residencias, centros de día y ayuda a domicilio para garantizar la sostenibilidad
Seis meses dando voz a quienes sostienen el sistema de cuidados en España
De cara a los próximos 10 años,
Andalucía necesitará a más de
52.000
profesionales para atender
a mayores dependientes
Trabajadores necesarios para
atender las necesidades de las
personas mayores dependientes
según la tasa de envejecimiento
Personas necesarias que
deberán incorporarse en
residencias privadas
7.901
23.359
17.667
3.919
Personas para cubrir
las jubilaciones de los
próximos 10 años
Trabajadores para
atender a dependientes
que están a a la espera
del Plan Indiv. de Atención
Principales motivos por los que resulta difícil encontrar a este tipo de profesionales
Valoración
del trabajo
Características
psicológicas del trabajo
El salario
30%
11%
7%
17%
10%
25%
Horarios
Características
físicas del
trabajo
No hay
suficientes
profesionales
Fuente: CEA / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA
