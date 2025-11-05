Andalucía necesitará en los diez próximos años más de 50.000 cuidadores por el envejecimiento de la población

Este miércoles 5 de noviembre se celebra el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, la fecha escogida para visibilizar la labor de tantos y tantos trabajadores, profesionales (y muchos no profesionales), que dedican gran parte de su realizar cotidiano al apoyo de quien los ... necesita. Un empleo poco reconocido, mal retribuido, absorbente, exigente a nivel físico y mental y que adquiere un papel relevante en el actual modelo de sociedad. Y es que ¿quién cuida a los que cuidan?

En Andalucía se calcula que hay más de 75.000 profesionales (54.000 gerocultores) que trabajan en el sector de la dependencia (incluye residencias, centros de día y ayuda a domicilio), según un estudio de la CEA y el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas (CECUA). El informe refleja que harán falta 52.000 cuidadores más para los próximos diez años debido al envejecimiento de la población, por lo que tendrá que duplicar prácticamente su cifra actual. En los próximos 15 años, la población mayor de 80 años crecerá un 47,5% y el número de centenarios se triplicará.

Envejecimiento y cuidados

El desafío demográfico obliga a incorporar a estos profesionales de atención directa, gerocultores, para la atención de las necesidades de las personas mayores dependientes.

En las estimaciones, apuntan que 23.359 son necesarias para atender a las personas mayores dependientes al contar con la tasa de envejecimiento prevista para el año 2034. 7.901 se han de incorporar a residencias privadas si se produce el incremento de la ratio de AD1 (Grado I de Dependencia) hasta el 0,47, lo que supone un incremento de más del 60% de la ratio actual. 3.919 trabajadores destinados a la atención de personas dependientes, reconocidas y que están a la espera del PIA (Plan Individual de Atención). Y 17.667 personas para cubrir las jubilaciones.

Un auténtico reto por la dificultad de encontrar mano de obra cualificada en un sector en el cual son abundantes las quejas por la precariedad, el bajo salario, las implicaciones psicológicas, las características físicas y los horarios, complejos para la conciliación personal. Estos son los motivos que se esgrimen en residencias, centros de día y en el servicio de ayuda a domicilio, provocando un problema de número y de cualificación. Se multiplica la problemática en las zonas rurales o escasamente pobladas, donde también hay un número muy importante de personas mayores dependientes. La demanda de cuidados seguirá aumentando sin freno, mientras el sector enfrenta una grave dificultad para atraer y retener talento.

La normativa exige ratios mínimas de personal por usuario que son difíciles de cumplir ante la falta de recursos humanos y la complejidad de la sostenibilidad económica-financiera en centros de día y residencias. La coyuntura es aún más dura tras la pandemia del covid, que supuso un daño reputacional en estos servicios externos además de obligar a unos cambios de marco normativos y laborales.

Y por último, como nueva exigencia, el estado físico, psíquico y social de la persona dependiente es cada vez más complejo porque el ingreso en las residencias se hace más tarde, con la enfermedad en fases más avanzadas. Y, a su vez, la demanda asistencial en el domicilio es mayor y más compleja.

Día Mundial del Cuidador

CECUA, el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas, representa a 181 centros, más de 11.500 profesionales y 37.000 personas atendidas, y ostenta la presidencia del Observatorio Andaluz del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). La reivindicación es clara: «urge una revisión real de la financiación del sistema de cuidados», apuntan. «Es necesario aumentar entre un 30% y un 35% las tarifas de residencias, centros de día y ayuda a domicilio para garantizar la sostenibilidad del sector y la dignificación de sus profesionales».

«Cuidar también es una profesión de futuro. En CECUA apostamos por dignificar el trabajo de quienes cuidan, una apuesta que es invertir en el futuro de Andalucía».