salud

Andalucía mantiene la derivación de abortos a la privada a pesar de las presiones de Sanidad

El 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo las hacen clínicas para evitar problemas de conciencia en la sanidad pública

Sanidad abronca a las comunidades mientras deriva sus abortos a la privada

Una mujer sostiene una píldora ARCHIVO
Rafael Aguilar

Sevilla

El 99,7 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) que se hacen en Andalucía las trata la sanidad privada a través de acuerdos con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), y el modelo se mantendrá a pesar de las presiones ... del Gobierno central para que se frenen las externalizaciones y sea la Administración autonómica la que asuma la mayoría de la intervenciones de un modo directo.

