Andalucía ha invertido un 34% más en política social desde que Juanma Moreno es presidente

El informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala un importante aumento por encima de la media nacional tanto en Sanidad como en Educación

El gasto en política social de Andalucía representa el 64,5% de su presupuesto

José María Aguilera

José María Aguilera

Sevilla

Andalucía ha aumentado un 34% el gasto en políticas sociales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) en los últimos cinco años. Así lo recoge el estudio realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha realizado un profundo estudio ... sobre la inversión social por comunidades en España. Este organismo independiente, líder en el sector de servicios sociales, se muestra crítico con el recorte en inversión social de los distintos gobiernos regionales y lamenta que la falta de Presupuestos Generales del Estado impida un aumento de partidas destinadas para tal fin.

