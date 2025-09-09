Andalucía ha invertido un 34% más en política social desde que Juanma Moreno es presidente

Andalucía ha aumentado un 34% el gasto en políticas sociales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) en los últimos cinco años. Así lo recoge el estudio realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha realizado un profundo estudio ... sobre la inversión social por comunidades en España. Este organismo independiente, líder en el sector de servicios sociales, se muestra crítico con el recorte en inversión social de los distintos gobiernos regionales y lamenta que la falta de Presupuestos Generales del Estado impida un aumento de partidas destinadas para tal fin.

El documento destaca la evolución de los presupuestos autonómicos. En cuanto al gasto en políticas sociales, Andalucía pasa de los 20.231,60 millones de euros del 2019 a los 27.108,90 de la actualidad. Un crecimiento de 6.877 millones, que se traduce en más dinero por habitante: de los 2.400 euros a los 3.158 (757,33 más, un 31,55). Aún así, apunta que el porcentaje del presupuesto invertido en estas áreas es similar.

Las cifras desmienten los ataques que llegan por parte del PSOE andaluz y el resto de grupos a su izquierda en el Parlamento, que advierten de una maniobra del gobierno andaluz de desmantelar los servicios públicos en beneficio de los intereses privados. Desde la llegada de Juanma Moreno a San Telmo, se evidencia de manera contable y objetiva ese aumento del gasto en las tres parcelas que componen el soporte social.

En la comparativa con las diferentes autonomías, se encuadraría como la sexta en una hipotética clasificación de las regiones que más han incrementado su gasto en estos cinco años. Aparece por detrás de Baleares (PP), Canarias (CC), Extremadura (PP), Navarra (PSOE) y La Rioja (PP). Está muy por encima de Cataluña (aumento de 20,6%) y País Vasco (30,38%).

La asociación destaca que los recortes en España fueron especialmente drásticos en 2013 debido a la crisis financiera, tocando el suelo con el nivel más bajo en gasto autonómico, si bien se han ido registrando subidas desde entonces. En este último lustro hay 34.524 millones de euros más a nivel nacional, pero la evolución ha sido muy desigual en las diferentes comunidades autónomas, con Andalucía por encima de la media (que se queda en un 25,13%). También mejora el gasto nacional por habitante (son 757,3 por persona en comparación con las 658,1 del país, pese a la rémora histórica). Las grandes señaladas con este informe con la Comunidad de Madrid y Cataluña, mientras que Navarra y Extremadura lideran la tabla.

El gasto en política social de Andalucía representa el 64,5% de su presupuesto, sólo por detrás de Murcia y Castilla y León y cinco puntos por encima de la media estatal. De todas formas, queda por debajo en el gasto 'per capitá', por lo que hay margen de crecimiento en este apartado.

Inversión en Sanidad

Los grandes esfuerzos del Ejecutivo andaluz en política social se centran en la Sanidad. Juanma Moreno es consciente de que es el flanco débil del Gobierno, por donde arrecian las críticas, siendo un mal histórico de la región y que comparte con el resto de comunidades.

Por ello, se 'come' la tercera parte de su presupuesto. El aumento ha sido de un 34,8% este lustro, sólo por detrás de Aragón y Extremadura y muy por delante de Cataluña (8,2%) y Madrid (10,8%). Y en términos globales, es la región que más ha aumentado su inversión: 3.636 euros (400 más por ciudadano, para subir a 1.639 euros). Y pese al esfuerzo, se queda justo por debajo de la media, habida cuenta de su déficit histórico.

Inversión en Educación

En su apuesta por la Educación, la Junta también está por encima de la media en su crecimiento, con un 31,3% más de inversión en estos cinco años. Dedica 2.350 euros millones de euros (una sexta parte de todo el Estado), y ocupa el 23,5% del presupuesto. De nuevo sorprenden las bajas cifras en Cataluña y Madrid, los motores económicos de la Nación.

Inversión en servicios sociales

El gasto en servicios sociales es el que menos ha incrementado en Andalucía, muy por debajo de Sanidad y Educación en términos absolutos aunque similar en los relativos. El aumento ha sido de un 39,2% en apartados como la inclusión, ayuda a domicilio, convivencia, reinserción social, cooperación, etc.

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha pedido destinar el coste del pago de la deuda de las comunidades autónomas a inversión en políticas sociales. A nivel nacional es «el doble de lo que se gasta en Servicios Sociales y un 50% de lo que se dedica a Sanidad». La quita de casi 85.000 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas permitiría, a su juicio, «un gran refuerzo de las políticas sociales en sanidad, educación y servicios sociales (dependencia), incrementando sus presupuestos para recuperar recortes que se han producido en los últimos años».

No obstante, tanto la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) como los propios técnicos del Ministerio de Hacienda ya han informado de que esta maniobra no es posible. La condonación de la deuda no aumenta el techo de gasto y por tanto no se podría invertir en servicios sociales al romperse la regla de gasto.