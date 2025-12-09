Andalucía incorpora un tratamiento contra tumores cerebrales agresivos alternativa a la cirugía

Si la palabra cáncer provoca pánico entre quienes se tienen que enfrentar a su diagnóstico y sus familiares y amigo, las alarmas y el miedo se disparan cuando se trata de un tumor cerebral. Y el glioblastoma es uno de los más agresivos. El ... consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha avanzado a 'ABC de Sevilla' que «en las últimas semanas hemos dado un paso muy importante en la lucha contra él, porque Andalucía ya ha activado la incorporación de la terapia de campos eléctricos alternos, conocida como TTFields, a la cartera complementaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS)».

«Se trata de una tecnología innovadora que utiliza dispositivos externos para frenar o ralentizar el crecimiento del tumor y que mejora de manera significativa la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes; se estima que en Andalucía podrán beneficiarse unas 50-60 personas al año. Hasta ahora, el tratamiento estándar incluía cirugía, radioterapia y quimioterapia; con esta decisión, damos un salto más», señala el consejero en declaraciones a este periódico.

Sanz añade que «hemos definido los centros de referencia, activado el circuito clínico y garantizado la financiación pública para su uso».

Esta terapia comenzará a aplicarse en hospitales que cuentan con unidades especializadas en Neurocirugía, Oncología Médica, Oncología Radioterápica y Rehabilitación, entre ellos el Virgen del Rocío y el Macarena de Sevilla, el Reina Sofía de Córdoba, el Regional de Málaga, el Puerta del Mar de Cádiz, el Torrecárdenas de Almería, el Virgen de las Nieves de Granada, el de Jaén y el Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Para el titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias, «de esta forma aseguramos la equidad, la homogeneidad en los criterios clínicos y la máxima seguridad para nuestros pacientes». «Lo más importante es que Andalucía garantiza acceso real a esta terapia sin esperas injustificadas: hemos establecido un modelo de decisión ágil en menos de diez días desde la solicitud clínica, criterios de inclusión claros basados en evidencia, consentimiento informado y seguimiento específico a través de un registro anonimizado de pacientes».

«Esta decisión refleja un mensaje claro: Andalucía incorpora innovación útil allí donde más falta hace. Estamos hablando de personas, de familias y de pacientes con diagnósticos que exigen respuestas rápidas y soluciones de vanguardia», explica Antonio Sanz, que completa que «TTFields será una realidad en nuestra sanidad pública, con financiación garantizada, equipos formados y un compromiso firme por parte de esta Consejería: poner la innovación al servicio de quienes más la necesitan».

De otro lado, Sanz avanza que su departamento destinará 3,3 millones de euros para la realización de 34 proyectos de I+D+i en Salud de 2025 a través de la convocatoria competitiva de Ayudas a la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud.

Subvenciones

Así se recoge en la Resolución de Secretaría General de Investigación, Innovación y Salud Digital que concede subvenciones en tres modalidades de proyectos. «Una de ellas se dirige a proyectos de investigación en Salud de carácter general, otra a proyectos de investigación en atención primaria, hospitales comarcales y CHAREs [centros hospitalarios de alta resolución] y otra en proyectos de investigación e innovación de colaboración público-privada», asegura Antonio Sanz.

De la cantidad total concedida, dos millones de euros se destinan para la financiación de 17 estudios cuyo objetivo es la generación o adquisición de conocimiento en el área de las Ciencias de la Salud de temática general, en los que participan personas investigadoras de uno o más grupos de investigación o innovación. La duración máxima de estos estudios es de tres años y se han concedido hasta 133.100 euros, para los proyectos que más financiación han obtenido.

Por especialidades

A la especialidad de Atención Primaria, hospitales comarcales y 'CHAREs' se destinan 350.000 euros para la financiación de trece proyectos, con una duración máxima de tres años. La cantidad que se subvenciona de cada proyecto oscila de 12.135 a 48.400 euros.

En cuanto a la modalidad público-privada, se ha destinado un millón de euros en cuatro proyectos para la financiación de trabajos que tengan como objetivo la generación o adquisición de conocimiento en las áreas de Salud, pero con la participación de entidades privadas en la ejecución y en la financiación. La duración máxima también es de tres años, elevándose hasta 479.547 euros el proyecto que más financiación ha obtenido. A la cuantía que se subvenciona en esta modalidad se suma la aportación de la entidad privada, que como mínimo ha sido una cantidad igual a la subvencionada.

En la modalidad de proyectos generales, ha sido la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO) la entidad que más proyectos ha conseguido con seis, seguida de la Fundación para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) con cinco. A continuación, la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS), con cuatro proyectos, y finalmente la Fundación para la investigación biomédica de Córdoba (FIBICO), con dos proyectos.