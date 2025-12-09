Suscríbete a
Andalucía incorpora un tratamiento contra tumores cerebrales agresivos alternativa a la cirugía

La terapia TTFields, que se basa en el empleo de campos eléctricos alternos, está disponible en nueve grandes hospitales de la región

Un sanitario señala una radiografía del cerebro
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Si la palabra cáncer provoca pánico entre quienes se tienen que enfrentar a su diagnóstico y sus familiares y amigo, las alarmas y el miedo se disparan cuando se trata de un tumor cerebral. Y el glioblastoma es uno de los más agresivos. El ... consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha avanzado a 'ABC de Sevilla' que «en las últimas semanas hemos dado un paso muy importante en la lucha contra él, porque Andalucía ya ha activado la incorporación de la terapia de campos eléctricos alternos, conocida como TTFields, a la cartera complementaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS)».

