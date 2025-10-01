Andalucía hará rebajas fiscales de 200 euros por cada hijo

El presidente Moreno, en la mesa del Consejo de Gobierno de este miércoles en las Atarazanas

La semana va de anuncios y este miércoles tocaba otro, esta vez para los andaluces que se decían a tener niños. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que este miércoles ha comparecido en las Reales Atarazanas tras una reunión extra del consejo de gobierno, ha anunciado una nueva deducción fiscal, esta vez por el nacimiento de hijos.

Será una deducción universal para todos los que tengan hijos de 200 euros por cada hijo. A ella se unirá una deducción para las familias de acogida, unas 2.500 según los cálculos de la Junta de Andalucía. Esto se aplicará en la próxima declaración del IRPF, esto es, que se incluye cada hijo nacido desde el 1 de enero de 2025.

Una medida que supone un impulso a la natalidad, uno de los principales problemas que afectan a Andalucía y que preocupa mucho al presidente según ha manifestado en más de una ocasión. «Las tasas de natalidad han caído y mueren más que nacen en siete de las ocho provincias», ha dicho el presidente.

En realidad lo que se hará es hacer extensiva a toda Andalucía la deducción fiscal que ya existía para los nacimientos en los pueblos y que tenía límite de renta. Según las estimaciones de la Administración regional, la medida afectará a 13.000 familias, el número de niños que nacen al año en la comunidad.

El anuncio de esta nueva medida fiscal llega tras las deducciones anunciadas en los últimos días por los gastos que genera tener una mascota, para el gimnasio, para el alquiler de viviendas y por los productos para celíacos.