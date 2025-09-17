Andalucía gasta en conciertos sanitarios menos que cuando gobernaba el PSOE y por debajo de la media nacional

El principal argumento del PSOE durante los últimos tiempos para atacar a la Junta de Andalucía consiste en asegurar que se está privatizando la sanidad y que Andalucía cada vez gasta más en conciertos sanitarios con clínicas privadas.

Desde el PSOE, el propio Pedro ... Sánchez acusó al ejecutivo andaluz de dar 1.500 millones de euros a las compañías privadas. Sin embargo las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad demuestran que no es así.

En primer lugar, porque la Junta de Andalucía gasta menos en conciertos sanitarios que las cuatro comunidades gobernadas por el PSOE. En este caso se trata de Cataluña, Navarra, Asturias y Castilla La Mancha. Además el gasto andaluz en esos conciertos está por debajo de la media nacional. El segundo punto es la comparativa con los conciertos que llevó a cabo la socialista María Jesús Montero cuando era consejera de Salud de la Junta. Montero batió récords ya que en sólo tres meses invirtió casi 500 millones de euros en estos menesteres. Luego, cuando era presidenta de Andalucía Susana Díaz, el porcentaje de conciertos superó el 4,5 por ciento del presupuesto anual del Gobierno. Y en tercer lugar hay otro dato. Andalucía ha superado por primera vez en la historia la media nacional del gasto por habitante. En la comunidad se invierten 1.764 euros por habitante, frente a los 1.757 que se gastan de media en España. Son datos del Ministerio de Sanidad, del Gobierno de España. De Pedro Sánchez.

