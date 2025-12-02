Andalucía Exterior fija su mirada en Asia, «el nuevo foco mundial de la clase media»

Andalucía ha presentado su primera Estrategia de Acción Exterior y ante la Unión Europea. El faro que destella en la portada de su programa ilumina ese camino para no marchar a ciegas, para tener un rumbo otrora inexistente. El objetivo de este próximo quinquenio ... es que Andalucía marque la agenda de las regiones del viejo continente, que se hable de lo que quiere y le interesa a los ciudadanos del sur de España: energías renovables, soberanía alimentaria, economía azul, turismo sostenible, cambio climático y reto demográfico son los principales retos de la comunidad autónoma.

El Ejecutivo se apoya en la tremenda fortaleza de esta tierra, a nivel poblacional, económico y cultural, y en el liderazgo de Juanma Moreno, vicepresidente del Comité de las Regiones y máximo representante (si así lo deciden las urnas la próxima primavera) de este organismo de indudable peso político.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha contado con dos padrinos de excepción para el «bautizo de este libro», esa guía que ejerce de brújula a la vez que de marco: el exministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y el director de Asuntos Europeos en Llorente y Cuenca, Pablo Rupérez.

Inversión China en Andalucía

Define seis grandes áreas geográficas de actuación prioritaria: Unión Europea, Iberoamérica, América del Norte, Mediterráneo y Oriente Próximo, África Subsahariana y Asia/Pacífico. Pero el consejero se detuvo especialmente en este último eje, que incluye economías no ya emergentes, sino plenamente consolidadas y de largo recorrido. China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur o Australia. «Va a ser el nuevo foco mundial de la clase media», destaca Arturo Bernal.

«Estamos en un proceso de determinar cuál va a ser el centro económico y social del mundo en los próximos 30-40 años, y hay consenso de que no va a poner Europa en el centro», reconoce el responsable de Andalucía Exterior. «Posiblemente, el centro del mapa ya empiece a estar allí», en el conocido antiguamente como extremo oriente.

La Junta ha fijado su mirada en esta zona. «El motor del mundo es la clase media», aseveró el consejero. «Es la que mueve la economía y por eso estábamos enfocados allí. No hemos tenido antes unas posiciones tan fuertes como tenemos ahora ni una reputación tan marcada», señala. «Es parte de nuestra visión estratégica». La entrada en ese mercado viene dada fundamentalmente por el valor de la marca turística, pero «queremos dar un paso más. Descubrir una Andalucía que se pueda venir a visitar, pero también que se pueda venir a vivir, a invertir, a trabajar».

Las dos acciones más relevantes se han dirigido a Japón y China, con sendas visitas del propio presidente, Juanma Moreno, ya que esta estrategia incluye la agenda del presidente. «Son unas posiciones muy potentes en materias concretas y ya tenemos resultados. Se ha logrado la atracción de inversiones, miles de millones de euros que se invierten en Andalucía, y la creación de miles de puestos de trabajo».

La estrategia es diferente en otras áreas. Existe una responsabilidad con iberoamérica y el norte de África, donde se tienen posiciones dominantes en determinadas áreas, y apuntó que con los países hermanos del otro lado del charco se trabaja especialmente «en la acreditación de títulos y en la captación de talento«. Andalucía es la única comunidad autónoma española tiene un acuerdo bilateral firmado con la Secretaría General Iberoamericana (SEGI), y la relación con Marruecos es intensa a través de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Con respecto a la UE, está en marcha la creación de una macroregión mediterránea, con Andalucía posicionada con zonas del sur de Francia, Italia y Cataluña.