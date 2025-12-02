Suscríbete a
ABC Premium

Andalucía Exterior fija su mirada en Asia, «el nuevo foco mundial de la clase media»

La Junta promociona y refuerza su marca en los países del lejano oriente, donde cree que se situará el centro del mapa económico del futuro

La Junta quiere liderar los debates internacionales para que se hable de lo que interesa a los andaluces

Juanma Moreno hace balance de su viaje a Japón: «los acuerdos firmados redundan en el bienestar y el progreso»

El presidente andaluz se trae de China 2.500 millones de inversión y «centenares de puestos de trabajo» en Andalucía

Imagen de la expedición andaluza en su visita a Japón
Imagen de la expedición andaluza en su visita a Japón abc
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Andalucía ha presentado su primera Estrategia de Acción Exterior y ante la Unión Europea. El faro que destella en la portada de su programa ilumina ese camino para no marchar a ciegas, para tener un rumbo otrora inexistente. El objetivo de este próximo quinquenio ... es que Andalucía marque la agenda de las regiones del viejo continente, que se hable de lo que quiere y le interesa a los ciudadanos del sur de España: energías renovables, soberanía alimentaria, economía azul, turismo sostenible, cambio climático y reto demográfico son los principales retos de la comunidad autónoma.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app