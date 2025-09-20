Por Andalucía empieza a diseñar su «hoja de ruta para echar a Juanma Moreno» de la Junta de Andalucía

Por Andalucía empieza a calentar motores de cara a la convocatoria electoral autonómica del próximo mes de junio. El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha señalado este sábado que Por Andalucía ha arrancado este sábado el curso «movilizando las conciencias de los andaluces que ansían un cambio político» en la comunidad autónoma, por lo que está en «su hoja de ruta para echar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno», toda vez que señala que tienden la mano «a toda aquella fuerza política o persona independiente pueda contribuir con la coalición a cambiar nuestra tierra».

Así lo ha manifestado en atención a medios durante el acto de presentación de Por Andalucía mediante un encuentro con la sociedad civil en el que han participado Dirigentes de Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar -donde se ha referenciado Más País Andalucía- e Iniciativa del Pueblo Andaluz y representantes de movimientos sociales y del que se han desmarcado Podemos y Verdes Equo -a los que habría que sumar Alianza Verde-.

Se ha tratado de uno de los dos actos políticos de importancia durante este sábado en la región, ya que la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha protagonizado el Comité Director del PSOE-A en la provincia de Huelva.

«Queremos escuchar a personas independientes que lideran las aspiraciones, los movimientos sociales de Andalucía» Toni Valero Coordinador general de IU Andalucía

De su lado, Valero ha subrayado que Por Andalucía ha querido escuchar «a personas independientes que lideran las aspiraciones, los movimientos sociales de Andalucía» con la participación en el encuentro de «la Marea Blanca, del Movimiento de Solidaridad con Palestina y de los centros educativos que defienden la escuela pública» porque por Andalucía «no es solo una conjunción de partidos que se comprometen con su tierra» sino «también un espacio político donde la gente es protagonista y participa».

Cuestionado por la ausencia de Podemos, Valero ha manifestado que «corresponde a cada partido político responder por qué está con la unidad o por qué decide no estar» y que las fuerzas políticas que han acudido este sábado al encuentro «han hecho los deberes con transparencia» y han convocado «a la ciudadanía y otras fuerzas políticas «de una manera seria, rigurosa y transparente» para «brindar un proceso político para que se haga con todos los que quieren cambiar Andalucía».

Respecto a la persona que encabezará las listas de la coalición, Valero ha señalado que Por Andalucía «va a tener sus candidatos y candidatas en el mes de octubre o noviembre», en función de «cómo la mesa de partidos considere» y que están en los tiempos «que demanda la gente de izquierdas y la gente andalucista en Andalucía». «Esos son nuestros tiempos y sobre esos tiempos siempre tenemos la mano tendida como no puede ser de otra manera», ha dicho.

«Hay una privatización de los servicios públicos que es clarísima» Esperanza Gómez Movimiento Sumar Andalucía

En este sentido, no ha aclarado si estaría dispuesto a encabezar las listas, apuntando que «será el mejor cabeza de cartel que puede tener Por Andalucía» y «será fruto de la participación de las tres fuerzas políticas y personas independientes que nos hemos conjurado aquí».

Por su parte, la co-coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, ha señalado que este es «en un primer acto de lo que es una carrera preelectoral» porque «sabemos que próximamente hay elecciones autonómicas en Andalucía» y que en él se quería «dar a conocer el trabajo que se ha hecho en el Parlamento desde las organizaciones que forman Por Andalucía» que ha trabajado «mucho y muy bien en pro de la sanidad, de la educación pública, de la discapacidad, la dependencia o el medioambiente» y también querían arrancar «escuchando a la sociedad civil».

«Hay una privatización de los servicios públicos que es clarísima y queríamos que el primer acto fuera de humildad de escuchar a la sociedad civil, a la que es verdad que habitualmente escuchamos en otros foros, pero nos parecía importante que fueran ellos los que el primer día tuvieran el foco», ha insistido.