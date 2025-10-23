Suscríbete a
Andalucía destinará más de 16.000 millones de euros a la sanidad el próximo año

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acusa a la izquierda de difundir «un disparate colosal» con el bulo sobre la caída del sistema informático

"No me escondo, quienes se tienen que esconder son otros como Montero", dice el presidente que asegura que la izquierda sólo quiere romper la mayoría

Juanma Moreno con Antonio Sanz y Carmen Castlllo en el Parlamento
Juanma Moreno con Antonio Sanz y Carmen Castlllo en el Parlamento JUan Flores
Mercedes Benítez

Andalucía contará el próximo año con un presupuesto para sanidad de más de 16.000 millones de euros.

La cifra anunciada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, este miércoles durante la sesión de control parlamentario, supone que más de un tercio de las ... cuentas del próximo año se destinarán a sanidad.

