Andalucía destinará más de 16.000 millones de euros a la sanidad el próximo año

Andalucía contará el próximo año con un presupuesto para sanidad de más de 16.000 millones de euros.

La cifra anunciada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, este miércoles durante la sesión de control parlamentario, supone que más de un tercio de las ... cuentas del próximo año se destinarán a sanidad.

Y también que la inversión de la Junta en sanidad es un 65 por ciento mas elevado que en 2018 cuando gobernaba el PSOE. Hay que tener en cuenta que los presupuestos del próximo año ascenderán a un total de 51.597 euros.

El anuncio llega al día siguiente del debate monográfico de sanidad y durante la sesión de control que tiene lugar este jueves en el Parlamento andaluz. En esa sesión Moreno Bonilla, ha acusado a la izquierda de decir un «disparate colosal» con el bulo del borrado de las imágenes de las mamografías.

Moreno Bonilla ha pedido al portavoz de Adelante Andalucía que deje de «manipular y tergiversar» y ha asegurado que los radiólogos se han quejado de que los están poniendo en una situación delicada y que hay algunos que han sido amenazados por la «mentiras que están difundiendo». En este sentido Juanma Moreno ha dicho que están mintiendo y que «no hay ningún proceso de privatización en la sanidad pública andaluza».

En este sentido el presidente de la Junta ha dicho que a la izquierda sólo le interesa «romper la mayoría» para que haya inestabilidad y se ha defendido de las acusaciones de no estar presente en todo el debate asegurando que estuvo en su despacho trabajando y escuchando el pleno.

El presidente andaluz ha recordado que llevaban dos años llevaban dos años y seis meses pidiendo un debate y cuando llega la izquierda votó en contra y que si no es porque el grupo mayoritario vota en contra. Si no es porque el grupo mayoritario ha querido mantener el debate no se hubiera producido y que ha sido algo "ridículo" y ha recordado que en las próximas semanas comparecerá también en el debate del estado de la comunidad.

Rifirrafe

«Yo no me escondo, quien se tiene que esconder son otros como Montero que ha estado muchos años al frente de la sanidad», ha dicho el presidente.

Entre el 6 y el 21 de octubre se han realizado más de 1.000 mamografías y antes de que acabe el próximo mes todas las mujeres tendrán su prueba

Durante la pregunta de la portavoz de Por Andalucía, Juanma Moreno ha calificado de "barbaridad" lo dicho por Inmaculada Nieto ya que está acusando a los profesionales de "manipular" los proceso y ha recalcado que la información del sistema Diraya no se puede eliminar.

"Está acusando a nuestros profesionales de meter la mano en los datos. Es muy grave", ha dicho el presidente. El encontronazo ha provocado un fuerte rifirrafe entre ambos. "Ya está bien de manipular y de acusar a los profesionales. Todo no vale por muchas necesidades de voto. No p ueden destruir el sistema público de salud", ha dicho el presidente en un tono de enfado. Luego ha hecho un repaso por las infraestructuras puestas en marcha por la etapa del PP en la Junta.