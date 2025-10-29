Suscríbete a
Andalucía eleva a nivel 1 el Plan de Riesgo por Inundaciones y envía el aviso Es-Alert en Huelva
Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias por el temporal de lluvia y viento

Andalucía destina de urgencia una partida de 1,8 millones de euros para ayudar a los enfermos de ELA

Esta partida se ha incluido con la mayor celeridad posible y se puede demandar desde este mismo 30 de octubre

La Junta de Andalucía adelanta a los enfermos de la ELA las ayudas que debe el Gobierno

Los enfermos de ELA defienden su derecho a la vida y critican al Gobierno: «No vemos luz ni compromiso»

La ley Ela necesita de financiación para ser efectiva
José María Aguilera

La Junta de Andalucía ha aprobado con la máxima celeridad posible un plan de ayuda para los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica, la temida ELA. Esta nueva línea de subvenciones, que se ha sacado «con urgencia» porque los pacientes «no pueden esperar», cuenta con una ... financiación de casi dos millones de euros (1,8) y estará disponible para su petición desde este miércoles 30 de octubre.

