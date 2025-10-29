Andalucía destina de urgencia una partida de 1,8 millones de euros para ayudar a los enfermos de ELA

La Junta de Andalucía ha aprobado con la máxima celeridad posible un plan de ayuda para los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica, la temida ELA. Esta nueva línea de subvenciones, que se ha sacado «con urgencia» porque los pacientes «no pueden esperar», cuenta con una ... financiación de casi dos millones de euros (1,8) y estará disponible para su petición desde este miércoles 30 de octubre.

Así se lo ha transmitido a las asociaciones el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se ha reunido con diferentes representantes para una «conversación honesta, sincera y muy constructiva».

Esta ayuda económica contempla un pago único de hasta 14.000 euros al año y es compatible con cualquier tipo de ayuda del catálogo de prestaciones o del servicio de la dependencia. Va destinado a los enfermos de ELA con grado 3 de Dependencia y empadronados en Andalucía con un mínimo de seis meses. «Es la vía más rápida y por eso lo hemos hecho así», destaca el presidente. La Consejería de Inclusión Social calcula que servirá para atender a un centenar de pacientes y familiares.

La ayuda permitirá cubrir aspectos como servicio de apoyo y/o ayuda de una tercera persona, servicio de fisioterapia respiratoria y motor servicios de transporte, medidas de comunicación como timbres hipersensibles y conmutadores para domótica, así como gastos de higiene personal y cuidados relacionados con la enfermedad.

«Es decir, medidas y servicios para hacerle la vida algo más fácil a estas personas que se merecen toda nuestra colaboración, nuestro apoyo y nuestro nuestro cariño. Ellos y sus familias», destaca Moreno.

«Todo esto es fruto de varios meses trabajando en una base reguladora propia que hemos consensuado» con los afectados, «escuchando sus necesidades y tratando de ser útiles incorporando también su sugerencia dentro de nuestro alcance».

Esta misma tarde se publicará en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) y el plazo para pedirla se extiende hasta el 30 de junio de 2026.

La Ley Ela

Juanma Moreno ha optado en este anuncio por ser prudente y no dar la batalla política al Gobierno de España, pese a la tardanza por la puesta en marcha de la ley ELA al no tener dotación presupuestaria. «Se aprobó hace justo un año y pasados unos meses, no sabíamos cómo se iba a financiar. Por ello, Andalucía ha podido sacar esta ayuda», señala.

«Ayer, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que amplía los derechos de la ley y celebramos esta celeridad».

«Desde el Gobierno andaluz vamos a seguir trabajando para beneficiar a las personas con más dificultades. En los presupuestos hemos previsto el incremento de un 12% en el servicio de Dependencia», culminaba el presidente.

Moreno ha agradecido la predisposición del presidente de la Asociación ELA Andalucía, Francisco Javier Pedregal, a la presidenta ejecutiva de la Fundación Luzón, Estíbaliz Luzón, y a la vocal de la Asociación de ELA Andalucía, Raquel Galán, que han estado representando al colectivo este miércoles en la reunión institucional. «Permanentemente, nos dan lecciones de vida».