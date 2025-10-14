Suscríbete a
Andalucía cierra el grifo a las nuevas licencias de VTC por «razones imperiosas de interés general»

La Junta confirma a ABC que no concederá más autorizaciones nuevas para proteger el medio ambiente y evitar que se sature la oferta

Un VTC (vehículo de transporte con conductor) recoge a un cliente en el aeropuerto de Málaga francis silva
Antonio R. Vega

La Junta de Andalucía cierra el grifo a las nuevas licencias para vehículos de transporte con conductor (VTC) por motivos medioambientales, de congestión de tráfico y de equilibrio entre oferta y demanda. Estas «razones imperiosas de interés general» están detrás de la decisión de ... denegar más autorizaciones, según ha confirmado a ABC la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

