Andalucía cierra el fin de semana con cinco muertos en accidentes de tráfico en sus carreteras

Las carreteras de Andalucía han registrado en el último fin de semana de noviembre cinco fallecidos en accidente de tráfico en vías interurbanas, según ha recogido el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT), que comprende desde las 15,00 horas del pasado ... viernes, día 28, y las 20,00 horas de este domingo, día 30.

De los cinco fallecidos que contabiliza el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste andaluz, tres se han producido este mismo domingo en dos vías de la provincia de Granada.

Dos jóvenes de 21 y 17 años han fallecido en un accidente de tráfico registrado en Huétor Santillán. El siniestro se ha producido en la carretera A-4003, en la rotonda que sube a las canteras.

La otra víctima contabilizada este domingo es un hombre de 70 años, a quien se ha encontrado fallecido en el interior de su vehículo que había caído por un terraplén de unos 15 metros en El Pinar tras salirse de la vía a la altura del kilómetro 170,500 de la N-323.

Los otros dos fallecidos que se han producido en carreteras andaluzas fueron a las 13,30 horas del sábado en un camino de servicio en Istán (Málaga), mientras que la quinta víctima mortal se registró el viernes en Montoro (Córdoba) con el atropello de un peatón, un hombre de 59 años atropellado en la carretera A-3000.