sucesos

Andalucía cierra el fin de semana con cinco muertos en accidentes de tráfico en sus carreteras

Tres se han producido este domingo en la provincia de Granada

Imagen de archivo de una motocicleta de Tráfico de la Guardia Civil. ABC

Las carreteras de Andalucía han registrado en el último fin de semana de noviembre cinco fallecidos en accidente de tráfico en vías interurbanas, según ha recogido el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT), que comprende desde las 15,00 horas del pasado ... viernes, día 28, y las 20,00 horas de este domingo, día 30.

