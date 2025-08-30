Suscríbete a
Andalucía tiene 12 carreteras de alta siniestralidad y sólo se libra Jaén

La Autovía del Mediterráneo (A-7) concentra los tramos más peligrosos en Cádiz, Málaga y Almería

Coches en la N-432, que enlaza Badajoz con Granada y cruza Córdoba
Coches en la N-432, que enlaza Badajoz con Granada y cruza Córdoba
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Todas las provincias de Andalucía a excepción de la de Jaén tienen carreteras con Tramos de Concentración de Accidentes (TCA), que son las vías de comunicación terrestres más peligrosas y con un riesgo de accidentes por encima de la media. La comunidad autónoma ... es la segunda del país con más carreteras de este tipo —doce— solo por detrás de Cataluña y concentra cerca del 15 por ciento de las que figuran con esta catalogación en toda España, de acuerdo a los datos facilitados a ABC por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

