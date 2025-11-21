Suscríbete a
DEMOGRAFÍA

Los andaluces tienen tres años menos de esperanza de vida al nacer que los madrileños

Los 82,8 años de la comunidad están por debajo de la media nacional (84) y a la cola de España

Personas mayores en un taxi en Córdoba
Personas mayores en un taxi en Córdoba VALERIO MERINO
Rafael Aguilar

Sevilla

Andalucía está a la cola de España en la esperanza de vida de su población, tanto que ocupa el penúltimo lugar del país, sólo por delante de Canarias. En otras palabras: un ciudadano de la comunidad autónoma tiene al nacer el horizonte de ... estar sobre la tierra 82,8 años, cuando la media nacional es de 84, de acuerdo a los datos que acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el informe 'Movimiento Natural de la Población / Indicadores Demográficos Básicos' del año 2024. Únicamente hay tres territorios con unos registros más negativos, que son el archipiélago canario, con 82,7 años, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que anotan 81,6 y 82,6 respectivamente.

