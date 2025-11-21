Los andaluces tienen tres años menos de esperanza de vida al nacer que los madrileños

Andalucía está a la cola de España en la esperanza de vida de su población, tanto que ocupa el penúltimo lugar del país, sólo por delante de Canarias. En otras palabras: un ciudadano de la comunidad autónoma tiene al nacer el horizonte de ... estar sobre la tierra 82,8 años, cuando la media nacional es de 84, de acuerdo a los datos que acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el informe 'Movimiento Natural de la Población / Indicadores Demográficos Básicos' del año 2024. Únicamente hay tres territorios con unos registros más negativos, que son el archipiélago canario, con 82,7 años, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que anotan 81,6 y 82,6 respectivamente.

Madrid conoce la marca más favorable para sus vecinos, ya que pueden llegar a cumplir 85,5 años, esto es, tres más que los ciudadanos andaluces. Hay siete comunidades autónomas más que se encuentran por encima de los 84 años del promedio nacional. Se trata de Aragón (84,2), Castilla y León (84,6), Cataluña (84,2), Galicia (84,09), Navarra (84,6) y el País Vasco (84,6).

La estadística del INE certifica, además, un hecho asentado por la tendencia natural: las mujeres viven más que los hombres. En Andalucía, hasta cinco años más, ya que la esperanza de estar vivos de ellos es de 80,1 años, mientras que la de ellas se eleva hasta las 85,4. La palma se la llevan las vascas, que baten todos los récords al rozar los 90 años (87,7 en concreto).

Aunque los registros de Andalucía se encuentran en los vagones de cola de todo el territorio nacional, hay motivos para cierto optimismo. El principal es que en la última década ha habido un alza sostenido -leve, pero sostenido- de la esperanza de vida en la comunidad. En 2015, por ejemplo, ésta era de 81,35, casi un año menos que ahora.

Hay otro dato positivo, que además tiene un valor simbólico no desdeñable: 2024 ha sido el primer ejercicio desde que hay registros en el que los varones andaluces superan alcanzan los 80 años de esperanza de vida; en 2015 era de 78,6 y en 2023, el año pasado, la anotación era de 79,3.

Muertes y nacimientos

El informe 'Movimiento Natural de la Población / Indicadores Demográficos Básicos' del año 2024 deja otra conclusión de peso: el crecimiento vegetativo -esto es, la diferencia entre las personas que nacen y las que mueren- conoce un valor de -13.272.

Así, a lo largo del último año cerrado vinieron al mundo 60.129 bebés mientras que fallecieron 73.401 personas. Dicho de otro modo, en Andalucía nacen cada día 164 criaturas y pasan a la vida eterna 201 por jornada.

El informe subraya que los nacimientos continúan cayendo en toda España y, con 318.005 en 2024, registran un nuevo mínimo histórico desde el comienzo de la serie en 1941. Los datos revelan que España tuvo un saldo vegetativo negativo de 116.056 en el año 2024, una diferencia entre nacimientos y defunciones que es la tercera más negativa desde que existen datos (1941), tras las de 2020 y 2022.

Desde el año 2014, el número de nacimientos se ha reducido un 25,6%. De los 318.005 nacimientos que tuvieron lugar en España, 81.339 fueron de madre con nacionalidad extranjera, lo que supuso el 25,6% del total (frente al 24,4% en 2023).