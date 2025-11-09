Suscríbete a
ABC Premium

Andalucía aprobará este lunes el anteproyecto de la nueva Ley de Patrimonio Cultural

Según la Junta, los cambios aconsejan una «revisión en profundidad» de la regulación patrimonial

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en una rueda de prensa
La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en una rueda de prensa Francisco J. Olmo - Europa Press

S.A.

El Consejo de Gobierno de la Junta adelanta esta semana a este lunes 10 de noviembre su habitual reunión semanal, en la que tiene previsto aprobar el anteproyecto de la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía.

Así lo recoge el orden del día de ... la reunión consultado por Europa Press, que también incluye la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito de La Breña, las Marismas del Barbate y el Tómbolo de Trafalgar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app