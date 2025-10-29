Suscríbete a
Andalucía en alerta por fuertes lluvias: estas son las zonas más afectadas y con riesgo de tornados

La mitad de la región se encuentra en aviso naranja o amarillo por precipitaciones, tormentas o vientos fuertes y la posibilidad de tornados

Emergencias 112 ha hecho una serie de recomendaciones de cara a coger el coche o subidas de agua en viviendas

Sevilla entra en alerta naranja este miércoles por fuertes lluvias y tormentas: estas serán las peores horas y las zonas más afectadas

Se han formado algunas balsas de agua en vías de la ciudad
Se han formado algunas balsas de agua en vías de la ciudad
María José Lora

Andalucía vivirá hoy su jornada más inestable meteorológicamente hablando. Las lluvias descargarán con fuerza en la región, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles avisos por lluvia de nivel naranja en Córdoba, Huelva y Sevilla, y ... amarillos en varias zonas de Cádiz, Granada y Málaga. Las tormentas mantendrán la alerta amarilla en todas las provincias afectadas por la lluvia, excepto en Córdoba. Además, el oleaje y el viento activarán avisos amarillos en Cádiz y Huelva, mientras que Sevilla también se verá afectada por las rachas de viento.

