Por Andalucía acusa a la Junta de hacer «un cierre en falso» de la crisis de los cribados

La portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, Inma Nieto, ha criticado que el Partido Popular (PP) rechace la creación de la Comisión de Investigación del Cribado del Cáncer de Mama. Nieto ha asegurado que los populares «buscan un cierre en falso de esta ... crisis sanitaria sin precedentes» y que pretenden «eludir las explicaciones que aún deben a las mujeres desatendidas y a toda la población andaluza».

Así lo ha manifestado Nieto la portavoz de Por Andalucía en un audio enviado a los medios, en el que ha señalado que «el nuevo argumento que han adoptado es que, dado que probablemente se trata de un número muy reducido de mujeres que habrían desarrollado cáncer, no merecía la pena llamar a todas las que tenían un resultado dudoso en las pruebas«.

En este contexto, ha denunciado que «al parecer se podía abandonar a estas mujeres a su suerte, aunque esa suerte fuera desarrollar un cáncer que, en algunos casos, ha resultado fatal». «Esta insensibilidad es inaceptable, y desde Por Andalucía renovamos nuestro compromiso con todas ellas», ha añadido.

Finalmente, ha señalado que esta formación de izquierdas seguirá «exigiendo en el Parlamento no solo las explicaciones correspondientes, sino también la garantía de que se atienda a las afectadas y de que situaciones como esta no se repitan en el futuro, aunque, en manos del PP y de Juanma Moreno, esto resulta muy complicado».

Por su parte la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha denunciado el rechazo del Partido Popular (PP) a la creación de una Comisión de Investigación del cribado del cáncer de mama en el Parlamento de Andalucía, asegurando que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «sigue queriendo ocultar lo ocurrido».

Márquez ha lamentado en una nota que «ha pasado más de un mes desde que se destapó la crisis de los cribados, de gente que tenía cáncer y se podía haber prevenido en Andalucía, y todavía no sabemos qué ha pasado». Pese a ello, ha señalado, el PP está «a lo suyo, a los votos, a salvar la imagen de Moreno y a decir que aquí no ha pasado nada».

La dirigente socialista ha subrayado que «todavía desconocemos la verdad sobre las listas de espera y el cribado del cáncer», y ha insistido en que «no hay justicia para estas mujeres ni reparación para que situaciones así no se repitan».