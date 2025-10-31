Suscríbete a
Por Andalucía acusa a la Junta de hacer «un cierre en falso» de la crisis de los cribados

Inmaculada Nieto vuelve a cuestionar el rechazo a constituir una comisión de investigación en el Parlamento

Antonio Sanz reconoce a Amama que «el error en los cribados viene de una orden verbal»

Inma Nieto en el Parlamento
Inma Nieto en el Parlamento Juan Flores

La portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, Inma Nieto, ha criticado que el Partido Popular (PP) rechace la creación de la Comisión de Investigación del Cribado del Cáncer de Mama. Nieto ha asegurado que los populares «buscan un cierre en falso de esta ... crisis sanitaria sin precedentes» y que pretenden «eludir las explicaciones que aún deben a las mujeres desatendidas y a toda la población andaluza».

